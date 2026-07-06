懂得管錢不會手頭緊 4生肖作另一半家庭福泰

屬兔的人擅長精算生活開銷，不會進行超出能力範圍的消費，同時也懂得在適當時機投資自己或進行資產配置，在節流與享受生活之間取得平衡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring ）

許多家庭之所以能一步步累積資產，關鍵未必是收入特別高，而是有人懂得把每一分錢花在刀口上、為未來預作準備。若家中有一人擅長規劃收支、懂得儲蓄與投資，不僅能減少金錢帶來的爭執，更能在面對生活開銷、子女教育或突發狀況時，多一分從容與安全感。新浪網命理專欄「運勢女王」點名4個生肖，在理財方面向來展現穩健與紀律，不僅荷包愈來愈飽滿，也讓家庭生活更加安穩。

生肖牛

屬牛的人向來以踏實穩重著稱，也是十二生肖中最懂得儲蓄的代表之一。他們不追求一時享樂，而是相信積少成多的力量。每月收入一到手，便會先做好財務分配，包括儲蓄、家庭開銷及投資規劃，對每一筆資金用途都安排得井然有序。

進入7月後，屬牛者的財務狀況可望步入良性循環，無論是定期存款到期、過去投入的理財計畫開始獲利，或是工作收入逐漸提升，都有機會帶來穩定進帳。也因為長期維持良好的理財習慣，另一半較少需要為金錢問題煩惱，家庭生活也更加穩固。

生肖豬

不少人認為屬豬的人愛享受，但事實上，他們往往具備不錯的財商，知道哪些錢值得花、哪些支出應該節制。他們重視「把錢花在有價值的地方」，無論是經營人脈、提升形象，或是投資自己，都能視為未來創造收益的重要資本。

屬豬者也具備靈活的賺錢能力，總能在適當時機找到新的收入來源，因此較少讓自己陷入手頭拮据的情況。他們願意為家庭付出，也樂於改善家人的生活品質，使家庭氛圍更加融洽。事業方面雖不刻意爭搶，但只要機會出現，往往能果斷把握，讓財富持續累積。

生肖馬

屬馬的人天生財運不俗，但真正讓他們保持經濟穩定的原因，在於具備良好的金錢觀。他們不習慣預支未來，也不會依賴信用卡過度消費，而是始終維持量入為出的原則。

此外，屬馬者擅長開拓多元收入來源，不會只依靠固定薪資，可能透過副業、投資或合作機會增加收入。7月之後，還有望迎來一筆額外進帳，進一步提升整體財務表現。由於收入配置分散，家庭與事業都能兼顧，也讓未來發展更具彈性與保障。

生肖兔

屬兔的人向來心思細膩，對金錢管理更是格外謹慎。他們擅長精算生活開銷，不會進行超出能力範圍的消費，同時也懂得在適當時機投資自己或進行資產配置，在節流與享受生活之間取得平衡。

屬兔者最大的特色，是始終保留一筆應急資金，即使遇上突發狀況，也能維持生活穩定。這份財務安全感，不僅讓自己更有信心，也成為家庭的重要後盾。隨著7月到來，屬兔者有機會迎來薪資調整、獎金入袋或其他意外進帳，讓財務表現再創佳績，也為家庭累積更多保障。