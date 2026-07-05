想吃麥當勞又兼顧健康 營養師點名最NG選擇

營養師表示，精心挑選的速食早餐也能成為均衡飲食的一部分。速食示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ready made）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 營養師指出，麥當勞鬆餅大早餐熱量高、鈉與飽和脂肪都偏多。

營養師指出，麥當勞鬆餅大早餐熱量高、鈉與飽和脂肪都偏多。 重點二： 這份早餐缺乏蔬果與纖維，添加糖也容易超過每日建議上限。

這份早餐缺乏蔬果與纖維，添加糖也容易超過每日建議上限。 重點三：相較之下，滿福堡、燕麥粥或客製化餐點更適合兼顧便利與健康。

如果忙碌到沒時間準備早餐，買得來速可能是最合理的選擇，註冊營養師克拉多克（Kara Craddock）說，特意挑選的速食早餐也可以成為均衡飲食的一部分，而且大致上比完全不吃早餐更好。但不是所有速食早餐都有相等的營養價值，有些餐點能提供蛋白質、膳食纖維與熱量適中的均衡組合，有些餐點所含的鈉、飽和脂肪和添加糖則遠超過預期攝取量。如果想在得來速選擇營養較均衡的餐點，最好避開麥當勞 的「鬆餅大早餐」（Big Breakfast with Hotcakes）。

Eating Well報導，「鬆餅大早餐」顧名思義，內容包括一份比司吉、豬肉片、炒蛋、薯餅，以及搭配奶油和楓糖風味糖漿的鬆餅。餐點內容豐富，但也因為份量十足，而比菜單上的許多其他餐點更不健康。餐點的營養成分包含1340大卡熱量、158克碳水化合物、5克的膳食纖維、41克的添加糖、36 克的蛋白質、24克飽和脂肪、525毫克的膽固醇、2070毫克的鈉等。

註冊營養師卡茨（Johannah Katz）說，因為還有其他營養更均衡的餐點，所以她不會推薦鬆餅大早餐。註冊營養師安潔梅拉（Rachael Ajmera）說，這份餐點比較適合偶爾犒賞自己，而不是日常飲食的其中一餐。 註冊營養師斯圖爾特（Whitney Stuart）表示，問題不在速食，而是這份餐點等於三餐合而為一，每樣食材都會增加熱量、脂肪和鈉攝取，一次吃下肚相當於一餐就攝取好幾餐的營養份量。

卡茨說，鬆餅大早餐一份就含有80%的每日總脂肪建議攝取量、超過120%的每日飽和脂肪建議攝取量，和90%的每日鈉建議攝取量。研究一致指出，高鈉攝取與血壓升高相關，而高血壓是心臟病與中風的重要風險因素，2025–2030年美國飲食指南建議，飽和脂肪攝取量應控制在每日總熱量的10%以下，美國心臟協會則提出更嚴格的建議，認為飽和脂肪不應超過每日總熱量的6%。

以每日攝取2000大卡的人為例，飽和脂肪的建議攝取量約13至22克。而這一餐點本身就含有24克飽和脂肪，還沒吃其他食物就已經超過上限。卡茨說，美國心臟協會建議每日鈉攝取量不超過2300毫克，而多數成人的理想攝取上限為1500毫克，因此這份早餐幾乎已接近每日最高建議攝取量。

餐點中大部分的添加糖與碳水化合物來自鬆餅、比司吉與糖漿，因為膳食纖維只有5克，所以比高纖早餐更容易造成血糖大幅上升，也可能使某些人後續感到疲倦與飢餓。經常攝取高添加糖，也與第二型糖尿病、肥胖及心臟病風險上升相關。美國心臟協會建議女性每日添加糖攝取不應超過25克，男性則不超過34克，該餐點一份就超過建議上限。

這份餐點也完全沒有蔬果，更進一步降低營養價值。蔬果富含膳食纖維、維生素、礦物質、抗氧化物與其他植物性化合物，都與促進整體健康相關。

如果想在麥當勞選擇更均衡的早餐，營養師推薦以下選項。滿福堡（Egg McMuffin）份量較小、比例較均衡，熱量僅約310大卡，就提供17克的蛋白質；楓糖水果燕麥粥（Fruit & Maple Oatmeal）提供膳食纖維與全穀類，若想減少添加糖，也可選擇不加黑糖；香腸捲餅（Sausage Burrito）含有炒蛋、香腸、起司、甜椒與洋蔥，310大卡提供13克的蛋白質，雖然飽和脂肪與鈉含量仍偏高，但比起鬆餅大早餐是更好選擇。

另一種方法是透過客製化餐點，改善麥當勞早餐的營養組成。例如不點套餐的情況下，只點炒蛋或煎蛋，更單純且富含蛋白質；或減少糖漿、用蘋果片取代薯餅等調整，既不影響便利性又能提升整體營養品質。