我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

梅西國慶煙火秀出包 143年布魯克林大橋竄火舌 紐約急封橋

未來3年4星座迎人生轉捩點 事業財運逆襲翻身

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩羯座、天蠍座、金牛座及水瓶座未來三年將迎來人生重要轉折期，過去默默累積的努力可...
摩羯座、天蠍座、金牛座及水瓶座未來三年將迎來人生重要轉折期，過去默默累積的努力可望逐漸開花結果，不論事業、財運或個人成長都有機會邁向新階段，迎來屬於自己的高光時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau ）

不少人都有過這樣的感受，有些人平時低調不起眼，幾年後再次相見卻彷彿脫胎換骨，不僅事業有成，生活品質也大幅提升。根據搜狐分析指出，摩羯座、天蠍座、金牛座及水瓶座，未來三年將迎來人生重要轉折期，過去默默累積的努力可望逐漸開花結果，不論事業、財運或個人成長都有機會邁向新階段，迎來屬於自己的高光時刻。

摩羯座

摩羯座向來給人沉穩內斂的印象，遇到挫折時習慣默默承受，很少向外抱怨，也不急著向他人證明自己。即使遭遇誤解或低估，他們仍會選擇持續累積實力，等待適合的時機再展現成果，因此常被視為「默默做大事」的代表。

未來三年，摩羯座過去的堅持可望開始獲得回報。職場上有機會迎來突破性發展，無論職位、薪資或工作表現都有望穩步提升，長年累積的經驗與能力也將逐漸受到肯定。外界或許會認為他們是一夕翻身，但真正的改變，其實來自多年來一步一腳印的努力。

天蠍座

天蠍座個性堅毅，不輕易服輸，即使遭遇挫折也很少輕言放棄。面對困境時，他們往往選擇正面迎戰，不斷調整自己，因此即使歷經低潮，也能從失敗中重新站起來，累積更成熟的判斷力與抗壓能力。

未來三年將是天蠍座翻轉人生的重要時期。事業與財運有望同步走強，敏銳的觀察力與決策能力也更容易幫助他們避開風險、掌握機會，在工作上取得亮眼成績。過去累積的歷練，將成為未來成功的重要基礎。

金牛座

金牛座向來踏實穩健，不喜歡投機取巧，也不急於追求快速成功。他們更重視長期累積，不論提升專業能力、建立人脈或穩固基礎，都願意花時間耐心耕耘，因此雖然成長速度較慢，卻往往能走得更長遠。

未來三年，金牛座有望迎來厚積薄發的階段。除了本業發展更加穩定，副業收入或投資成果也可能逐漸顯現，整體財務規劃更趨成熟。隨著長期累積的實力開始發揮作用，不少人也將發現，原本低調的金牛座早已悄悄拉開與他人的差距。

水瓶座

水瓶座一直以來都勇於突破框架，不喜歡循規蹈矩，面對新事物總願意主動嘗試。雖然過去因想法超前、選擇與眾不同，常不被身邊的人理解，也曾因此走過不少彎路，但他們始終堅持自己的方向，不輕易受到外界影響。

隨著環境與市場趨勢不斷改變，未來三年將更有利於水瓶座具備創新思維的人才發展。水瓶座有機會在冷門或新興領域找到自己的舞台，憑藉獨特觀點與創意逐步做出成績，等到成果逐漸浮現時，也更容易獲得外界肯定，展現與眾不同的競爭力。

精華 FAQ

  • 文章點名摩羯座、天蠍座、金牛座與水瓶座，認為這四個星座未來三年將進入重要轉折期。過去累積的能力與經驗，有機會逐步反映在事業表現、財運提升與個人成長上。

  • 摩羯座一向低調踏實，未來三年可望因長期努力獲得回報。職場上可能迎來職位、薪資或表現的突破，先前被低估的實力也會逐漸被看見，實現穩步翻身。

  • 水瓶座因創新、敢於突破框架而被看好。隨著環境與市場變化，這類思維更容易在冷門或新興領域發揮，靠獨特觀點與創意做出成績，進而獲得外界肯定。

星座運勢

上一則

MLB／大谷翔平迎32歲生日 故鄉岩手縣稻田藝術重現英姿、愛犬Decoy

延伸閱讀

屬虎敢爭取就是你的 7月苦盡甘來4生肖財運翻身

屬虎敢爭取就是你的 7月苦盡甘來4生肖財運翻身
4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢

4星座女自帶福氣光環 她讓身邊人愈來愈有錢
4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺
下半年3生肖大翻身 屬馬財運爆發、他事業攀高峰

下半年3生肖大翻身 屬馬財運爆發、他事業攀高峰

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

2026-07-02 22:25
聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

2026-06-27 20:25
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

2026-07-02 23:00
搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三個一排的座位選走道和靠窗位，若中間位置沒有人坐，就能在不用加錢的情況下多一個位置使用。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur）

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

2026-06-29 19:35

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用
美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高