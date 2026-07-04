周邊視野是關鍵 自家容易遭小偷的七大特點

過高的樹籬、太規律的作息、老舊的門鎖等都是容易招來竊賊覬覦的安全警訊。竊賊示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Duky）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出竊賊會先觀察房屋外在訊號，像是植栽過密、包裹堆積、作息規律、照明不足、貴重物外露、門鎖老舊與社群過度曝光，屋主可透過簡單調整降低遭竊風險。

竊賊大多不會隨機挑選目標房屋，他們會花時間觀察，尋找好下手的對象，很多時候，屋主並不知道一些跡象會影響那些不法之徒的決定，即便房屋看起來很安全，若發出錯誤訊號，很可能就會被歹徒鎖定。

所幸這些會讓房子成為竊賊目標的訊號很容易導正，只要做一些簡單的改變，就能讓房屋在那些尋找又快又能輕易得手的小偷眼中吸引力大大降低。Clever Dude報導介紹讓房屋容易成為竊賊目標的七個訊號，可以幫助屋主先一步保障安全和財產。

1. 雜草叢生的庭院提供完美掩護

高高的樹籬、茂密的灌木叢和疏於照顧的庭院景觀讓小偷更好得手，茂密的植被會阻擋鄰居的視線，並在門窗附近提供便利的藏身處，茂密的灌木叢更是竊賊作案時的絕佳掩護，植物長得太靠近房屋入口也會變成安全隱憂，定期修剪植物有助於消除竊賊試圖入室行竊時有可藏身的地方。

很多屋主只注重外觀，卻忽略視野，被茂密灌木遮擋的前窗看起來別有詩意，但也會讓人看不到任何可疑活動，安全專家常建議讓灌木維持在比窗戶矮的高度，並修剪樹頂層的枝葉，一覽無遺的環境容易讓小偷打消念頭。

2. 門廊堆積的包裹

沒有什麼能比門前的一堆包裹更能說明房屋的狀況了，尋找目標的竊賊可能會把這視為房屋長期閒置的跡象，包裹的位置維持不變的時間越長，訊號就更強烈，沒有及時收取的包裹最後變成一種邀請。

屋主可藉由包裹儲物櫃、送貨說明，或找可信賴的鄰居幫忙來降低風險，有些人會把包裹送達的時間安排在有人在家的時間，也有人用視訊門鈴來監控即時影像。

3. 固定的作息

這是最多人忽略的一點，早上固定時間出門、晚上固定時間回家，遵循每天幾乎一樣的作息，會給任何觀察者提供有用的資訊，竊賊有時會在選定目標前觀察周邊區域，一棟居住者作息規律的房屋，無人在家的時間點很好發現或推估。

一些簡單的調整可以讓作息規律變得不明顯。使用在不同時間亮起和熄滅的智慧燈可假裝有人活動的跡象，出門度假時請人幫忙收信也能掩蓋不在家的事實，偶爾把車停在不同位置也能增加不確定性。

4. 昏暗的燈光

光線昏暗的車道、側院和入口讓竊賊能輕易靠近房屋且不被發現，罪犯不喜歡引起注意，幽暗正能替他們的鬼祟行為提供掩護，即便只是一塊小區域燈光微弱，也可能成為安全隱患。

感應式燈光是個好的解決辦法，突然亮起的燈光能嚇阻入侵者及引起鄰居注意，在門、通道和較有隱憂的區域周圍安裝合適的照明設備可以顯著提高可見度。現代LED照明運作成本相對較低，卻能提供強大的安全保障。明亮、清晰可見的空間往往能有效阻擋不速之客。

5. 顯眼的貴重物品

透過前窗能看到一台大電視似乎沒什麼，但卻可能招來不懷好意的注意，竊賊通常會先掃視房屋，看是否有貴重物品的跡象，再決定是否要冒這風險入室行竊，電子產品、珠寶、收藏品和昂貴的設備都是誘人的目標，若在外面就能輕易看輕室內，犯罪者無須入內就能評估利益，這樣的便利對他們極為有利也具吸引力。

遮擋門窗能讓外面的人看不到房屋內部，在特定時間拉上窗簾或百葉窗能防止貴重物品被窺視，家具的擺放也能阻擋外人的視線，也別忘了關上車庫的門，因為那可能會暴露昂貴的工具、自行車或休閒設備。

6. 顯而易見的安全漏洞

損壞的門閂、破損的圍籬或老舊的門鎖都是安全警訊，竊賊通常會尋找房屋缺乏維護的跡象，那些安全警訊透露房屋的其他安全措施可能也不足，建議屋主應定期檢查門鎖、窗戶、大門和外面的門，加固入口的費用通常比被盜後彌補損失便宜得多。

7. 社群媒體上的過度分享等同宣傳家裡沒人

很多人在旅行時會不斷在社群媒體上傳照片，等於是在昭告天下「我不在家」，在公共平台發布機場安檢、海灘度假或公開自己的旅途計畫可能會把有用的資訊洩漏給有心人士，越來越多犯罪分子會利用網路獲得的資訊與實體觀察結合。建議返家後再上傳旅遊照片，檢查隱私設定也可以限制哪些人可以看到個人動態，家庭成員也應遵循相同預防措施。如今，保護房屋安全需要同時具備線上和線下安全意識，網路上的行為有時真的會影響到現實世界的安全。