想買到香甜多汁櫻桃 首先檢查櫻桃梗

櫻桃盛產季來臨，專家分享買到香甜多汁櫻桃的秘訣。櫻桃示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 挑櫻桃不能只看外觀，還要用手摸、聞香氣並試吃。

挑櫻桃不能只看外觀，還要用手摸、聞香氣並試吃。 重點二： 櫻桃梗是判斷新鮮度關鍵，應以綠色為主且無霉爛。

櫻桃梗是判斷新鮮度關鍵，應以綠色為主且無霉爛。 重點三：選購時可找產地附近攤位，或詢問超市倉庫更新鮮貨品。

櫻桃盛產季已經到來，讓人能好好享受一番，但若挑到不理想的櫻桃，心情可能大受影響。Simply Recipes報導採訪奧勒岡州波特蘭的農產店負責人阿爾斯伯格（Josh Alsberg），請他分享購買櫻桃時要注意的跡象，以及如何挑選最棒的櫻桃。

很多人挑櫻桃時看到鮮紅又飽滿緊實的果肉就買了，阿爾斯伯格說這樣還不夠，選櫻桃時應該要用到五種感官，不能只有視覺。

阿爾斯伯格說，在超市或市場選櫻桃時不是叫外送，看得到實品，如果無法檢驗櫻桃，那就別買，消費者買櫻桃時犯的最大錯誤就是直接拿一盒或一袋，沒有先仔細檢查。

阿爾斯伯格說，櫻桃應該要看起來飽滿光滑，不能黯淡無光或乾扁萎縮，還要摸起來很結實，聞起來有香甜味道，如果購物的地方有提供試吃，建議在購買前先嚐嚐。

阿爾斯伯格說，選到又甜又多汁櫻桃的秘訣藏在櫻桃梗裡，它們是判斷櫻桃新鮮度最簡單的方式，不應該在櫻桃梗上看到明顯的發霉或腐爛，櫻桃梗應大部分是綠色的，可以的話少部分是棕色的，這代表櫻桃是新鮮摘採的。

如果買到真正新鮮的櫻桃有困難，阿爾斯伯格推薦到產地附近購買，因為當地的果園主傾向讓果實在樹上多待幾天，以獲得最佳甜度和風味，農場攤位的員工也比超市員工更了解品種和種植方式。

阿爾斯伯格另外分享兩個買到新鮮櫻桃的小祕訣。第一是詢問倉庫是否有更新鮮的櫻桃，若選購時對於貨架上的櫻桃都不滿意，可以直接問員工倉庫是不是有更新鮮的，所有大型超市堆放展示貨品的原則都是「先進先出」（first-in, first-out），代表架上的水果不是最新進的貨。

第二是「越大越好」，阿爾斯伯格說比較兩批其他條件都差不多的櫻桃時，可以選較大的，因為櫻桃核的大小都差不多，因此果實較大的代表果肉更多。