八旬婦住高級養老院 卻因一理由後悔了「比住家裡還糟」

專家提醒，選擇養老院時應注意人力素質與營運體制，才能讓長輩在晚年過得安心有尊嚴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jsme MILA）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 母親入住高級養老院後，因滿床人力不足而出現安全管理漏洞。

母親入住高級養老院後，因滿床人力不足而出現安全管理漏洞。 重點二： 住戶房間遭陌生長者闖入翻找衣物，女兒發現後十分震驚。

住戶房間遭陌生長者闖入翻找衣物，女兒發現後十分震驚。 重點三：專家提醒挑選機構要看營運實態、證照比例與滿床應對SOP

設備好服務佳的高級養老院 是不少現代人為父母選擇的最終住所，但日本媒體「THE GOLD 60」報導了一對母女驚恐的實際遭遇，專家提醒高級養老院也有不可忽視的隱藏風險，選擇時一定要注意三大事項。

報導指出，女兒加奈小姐（化名，56歲）住在關東近郊，其母親聰子（化名，82歲）獨自居住在鄉下老家，因老家失火失去住所，加奈為母親找了一間高級養老院入住。

聰子有年金和存款，生活算是寬裕。剛開始入住高級養老院時，聰子曾開心表示：「這裡就像飯店一樣舒服」，讓加奈放下心中大石。沒想到一年後開始出現問題。

某天，加奈接到母親打來的求救電話，表示有陌生人闖進她的房間。加奈急忙趕到養老院，竟看到一名不認識的高齡女性擅自打開母親房間的衣櫃，翻找裡面的衣物。

加奈事後了解才發現，聰子剛入住時，養老院剛開幕、住戶尚少，工作人員還能細心照料每位長者。現在達到滿床狀態，人力不堪負荷，衍生出治安與照護品質下降的問題。加奈懊悔不已地說：「原本想花錢買安全與安心，結果卻比待在家裡還糟糕。」

關於此案例，前長照 機構員工、現任理財規劃師武田拓也表示，加奈小姐最大的失誤在於，她只看到了機構狀態最好（剛開幕、人少）的時候，卻未能預見「滿床時真實的照護現場」。

武田建議，選擇養老院時應注意以下三點：

一、詳閱「重要事項說明書」：簽約前務必詳細閱讀，上面記載了機構概況、員工體制、住戶狀況等「營運實態」。

二、確認「有照人員」比例：參觀時不應只看員工總數，而要確認擁有專業證照的人員比例。有照人員比例高的機構，通常具備基於專業知識的照護能力，以及因應失智症患者的經驗。

三、參觀時以「滿床」為前提主動提問：例如「滿床時如何調派人力？」、「若失智症住戶徘徊，如何保護其他住戶的隱私與安全？」等，若機構無法立即回答明確的SOP或對策，滿床時很可能亂成一團。

專家指出，為父母選擇養老處所是人生中最重要的決定之一。不應只注重美觀，更要關注容易忽略的人力素質與營運體制。為了讓長輩在晚年過得安心有尊嚴，請務必仔細分析數據，並預見幾年後的風險，審慎評估。