八旬婦住高級養老院 卻因一理由後悔了「比住家裡還糟」
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設備好服務佳的高級養老院是不少現代人為父母選擇的最終住所，但日本媒體「THE GOLD 60」報導了一對母女驚恐的實際遭遇，專家提醒高級養老院也有不可忽視的隱藏風險，選擇時一定要注意三大事項。
報導指出，女兒加奈小姐（化名，56歲）住在關東近郊，其母親聰子（化名，82歲）獨自居住在鄉下老家，因老家失火失去住所，加奈為母親找了一間高級養老院入住。
聰子有年金和存款，生活算是寬裕。剛開始入住高級養老院時，聰子曾開心表示：「這裡就像飯店一樣舒服」，讓加奈放下心中大石。沒想到一年後開始出現問題。
某天，加奈接到母親打來的求救電話，表示有陌生人闖進她的房間。加奈急忙趕到養老院，竟看到一名不認識的高齡女性擅自打開母親房間的衣櫃，翻找裡面的衣物。
加奈事後了解才發現，聰子剛入住時，養老院剛開幕、住戶尚少，工作人員還能細心照料每位長者。現在達到滿床狀態，人力不堪負荷，衍生出治安與照護品質下降的問題。加奈懊悔不已地說：「原本想花錢買安全與安心，結果卻比待在家裡還糟糕。」
關於此案例，前長照機構員工、現任理財規劃師武田拓也表示，加奈小姐最大的失誤在於，她只看到了機構狀態最好（剛開幕、人少）的時候，卻未能預見「滿床時真實的照護現場」。
武田建議，選擇養老院時應注意以下三點：
一、詳閱「重要事項說明書」：簽約前務必詳細閱讀，上面記載了機構概況、員工體制、住戶狀況等「營運實態」。
二、確認「有照人員」比例：參觀時不應只看員工總數，而要確認擁有專業證照的人員比例。有照人員比例高的機構，通常具備基於專業知識的照護能力，以及因應失智症患者的經驗。
三、參觀時以「滿床」為前提主動提問：例如「滿床時如何調派人力？」、「若失智症住戶徘徊，如何保護其他住戶的隱私與安全？」等，若機構無法立即回答明確的SOP或對策，滿床時很可能亂成一團。
專家指出，為父母選擇養老處所是人生中最重要的決定之一。不應只注重美觀，更要關注容易忽略的人力素質與營運體制。為了讓長輩在晚年過得安心有尊嚴，請務必仔細分析數據，並預見幾年後的風險，審慎評估。
因為機構剛開幕時看起來舒適安全，但之後住滿後人力跟不上，竟發生陌生住戶闖入房間、翻找衣物的事件，讓她覺得狀況比住家裡還差。 她原本希望用較高費用換來安全、安心與完整照護，且母親入住初期也確實像飯店般舒適，讓她以為已替母親找到理想的晚年住所。 專家建議先詳閱重要事項說明書，再確認有照人員比例，並以滿床情況提問人力調度與失智住戶管理方式，避免只看表面設施而忽略實際風險。
精華 FAQ
因為機構剛開幕時看起來舒適安全，但之後住滿後人力跟不上，竟發生陌生住戶闖入房間、翻找衣物的事件，讓她覺得狀況比住家裡還差。
她原本希望用較高費用換來安全、安心與完整照護，且母親入住初期也確實像飯店般舒適，讓她以為已替母親找到理想的晚年住所。
專家建議先詳閱重要事項說明書，再確認有照人員比例，並以滿床情況提問人力調度與失智住戶管理方式，避免只看表面設施而忽略實際風險。
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