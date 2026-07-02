追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 微博票選追完仍念念不忘角色TOP10，成毅謝淮安奪冠，肖戰藏海居次。

微博票選追完仍念念不忘角色TOP10，成毅謝淮安奪冠，肖戰藏海居次。 重點二： 榜單多為悲劇型人物，因滅門、戰死與虐戀命運，讓劇迷久久難忘。

榜單多為悲劇型人物，因滅門、戰死與虐戀命運，讓劇迷久久難忘。 重點三：白鹿、劉宇寧、任嘉倫等人皆入榜，展現古裝角色的強烈魅力。

近年陸劇話題作品接連登場，不少演員更憑藉鮮明角色成功圈粉，讓觀眾即使追完大結局仍久久無法出坑。從白鹿主演的「莫離」、「唐宮奇案之青霧風鳴」，到肖戰 「藏海傳」、劉宇寧 「折腰」、張凌赫 「逐玉」等，都創造不少經典角色。近期微博網友也票選出「追完仍念念不忘」角色TOP10，其中成毅「長安二十四計」奪冠，肖戰「藏海傳」排名第二，白鹿則以「唐宮奇案之青霧風鳴」躋身第四名。

根據搜狐報導，此次榜單不少角色之所以令人印象深刻，不僅因演員表現出色，更在於角色本身背負沉重命運與強烈情感。「周生如故」周生辰、「長相思」相柳、「藏海傳」藏海等人物，都因悲劇色彩濃厚，成為許多劇迷心中的「意難平」，即使故事落幕，仍讓觀眾反覆回味。

第十名的「永夜星河」中，丁禹兮飾演的慕聲原是小說世界中的反派角色，從小缺乏關愛，造就偏執又敏感的性格。隨著女主角穿越進小說世界展開攻略，慕聲逐漸展現內心柔軟的一面。角色兼具腹黑、病嬌與深情特質，丁禹兮細膩的眼神戲也被認為成功詮釋角色複雜層次。

檀健次在「長相思」飾演的相柳排名第九，他默默守護小夭卻從不求回報，最終為信念戰死沙場，悲劇結局至今仍讓不少觀眾難以釋懷。第八名則是田曦薇「逐玉」中的樊長玉，從殺豬養家的屠戶女一路成長為征戰沙場的女將軍，堅韌又率真的形象深受喜愛。

排名第七的張凌赫則憑「逐玉」謝征一角入榜，劇中他原是戰功赫赫的武安侯，重傷後隱姓埋名化名「言正」，與樊長玉從假成親發展成真感情，不僅武藝高強，更對女主始終深情守護。第六名則由楊紫「生命樹」白菊拿下，她飾演年輕女警，投身青藏高原自然保護區，追查失蹤事件並守護生態，角色原型融合真實巡山隊員故事，也讓作品獲得不少好評。

第五名是劉宇寧「折腰」中的魏劭。魏劭幼年遭逢家族劇變，成年後成為一代梟雄，原本排斥迎娶仇家之女小喬，卻在相處中逐漸動心，從霸氣將軍一路變成寵妻代表，角色反差感十足。

第四名則是白鹿主演「唐宮奇案之青霧風鳴」的李佩儀。身為內廷侍衛長的她文武雙全，故事一開始便為調查神祕冥婚案，親自假扮鬼新娘深入險境。隨著一樁樁離奇案件接連展開，李佩儀憑藉敏銳觀察力、高超武藝與抽絲剝繭的推理能力屢破奇案，也讓不少觀眾認為白鹿十分適合詮釋英氣十足的大女主角色。

第三名則是任嘉倫「周生如故」中的周生辰。身負「美人骨」之名的他一生征戰沙場、忠心報國，卻因功高震主遭誣陷謀反，最終受盡酷刑而死，臨終留下「辰此一生，不負天下，唯負十一」的遺言，成為許多劇迷心中最虐心的經典橋段之一。

第二名由肖戰「藏海傳」藏海拿下。劇中藏海幼年遭逢滅門慘案，多年來隱姓埋名，只為一步步完成復仇計畫。他不惜以自身為棋，主動將自己置於險境，即使遭受酷刑也始終面不改色，充滿悲劇英雄色彩，不少觀眾更將他與「陳情令」魏無羨相提並論，認為肖戰再次成功詮釋「美強慘」角色。

冠軍則是成毅「長安二十四計」的謝淮安。劇中他幼年家族遭滅門，倖存後改名換姓，花費十五年籌畫復仇大計，將仇恨深埋心底，以縝密謀略一步步逼近真相。一句「復仇的路上，我見不得任何一個仇人有善終」，將角色瘋狂與悲涼展現得淋漓盡致，也讓謝淮安成為許多網友心中近年最難忘的古裝角色。

成毅「長安二十四計」的謝淮安奪冠，他將角色瘋狂與悲涼展現得淋漓盡致。(取材自豆瓣)