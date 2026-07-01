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世界盃／凱恩雙響救主挺進16強 魯尼讚英雄也點出「三獅」隱憂

記者劉肇育／即時報導
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凱恩(中)「梅開二度」，英格蘭以2：1逆轉勝出。(路透)
凱恩(中)「梅開二度」，英格蘭以2：1逆轉勝出。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

凱恩以雙響炮率英格蘭逆轉晉級16強，魯尼讚其世界級表現，但也直指三獅軍團防線脆弱，若不改善恐難走遠。

2026世界盃足球賽32強淘汰賽，英格蘭今天遭遇剛果民主共和國的頑強抵抗，儘管開賽僅7分鐘就遭對手破門陷入落後，但靠著凱恩（Harry Kane）在下半場挺身而出完成「梅開二度」，最終也以2：1逆轉勝出，讓英格蘭退役球星魯尼（Wayne Rooney）也大讚其表現，同時也點出「三獅軍團」的隱憂。

凱恩此役展現強大的心理素質，先是以一記漂亮的頭錘扳平比分，隨後更在禁區混戰中利用精準的空間感完成準絕殺。英格蘭傳奇球星魯尼賽後接受BBC訪問時坦言，凱恩的表現無愧是國家隊的救世主，尤其第二顆進球讓他印象深刻，「世界級球星就該在這種大賽有所發揮，他就是英格蘭的超級巨星。他的肌肉記憶讓他知道自己在場上的位置，他在訓練和比賽中已經遇過無數這樣的狀況，他了解周圍的環境與防守球員，知道哪裡有空檔可以觸球，一旦進入空檔他就知道該怎麼做。」

隨著這場比賽攻入兩球，凱恩本屆賽事累積進球數已達5球，在射手榜上僅次於姆巴佩（Kylian Mbappe）與梅西（Lionel Messi），並與哈蘭德（Erling Haaland）並駕齊驅，世界級前鋒的隔空比拚讓前英格蘭門將哈特（Joe Hart）也直呼過癮。

不過，驚險晉級的背後卻掩蓋不住英格蘭殘破的防線漏洞，魯尼指出，球隊中後場與防線的銜接出現嚴重斷層，邊衛也表現掙扎，「我們都為英格蘭晉級感到高興，但令人擔憂的是，英格蘭一旦掉球就會門戶大開。面對更強的對手，如果我們不解決這個問題，恐怕會遇到大麻煩。」哈特也強調，全隊上下都清楚這絕非一場及格的比賽，未來的戰術檢討將是球隊能否走得更遠的關鍵。

精華 FAQ

  • 英格蘭開賽7分鐘先失球，但凱恩下半場以頭錘扳平，隨後又在禁區混戰中把握機會完成逆轉，終場以2比1晉級16強。

  • 魯尼認為凱恩在大賽中展現頂尖心理素質與位置感，第二球尤其顯示其對空檔與防守動態的敏銳判斷，足以稱為英格蘭超級巨星。

  • 魯尼與哈特都指出，英格蘭中後場銜接不順、邊衛表現掙扎，且一旦失球就容易門戶大開，面對更強對手恐怕會付出代價。

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