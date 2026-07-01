好市多科克蘭7款推薦新品 熟食區雞柳條爆火讓員工忙翻天

好市多近期上架一些自有品牌科克蘭的商品，從蝴蝶脆餅口味的貝果到美食區的雞柳條，每項都很值得嘗試。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Marcus Reubenstein）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多夏季推出多款科克蘭新品，主打應景與高CP值。

好市多夏季推出多款科克蘭新品，主打應景與高CP值。 重點二： 熟食區雞柳條因口味受歡迎，傳出門市員工忙到翻天。

熟食區雞柳條因口味受歡迎，傳出門市員工忙到翻天。 重點三：名單涵蓋貝果、甜點、爆米花與威士忌，選擇多元。

充滿美食、樂趣和朋友聚會的夏季已經到來，熱鬧非凡的7月也已展開，無論是看球賽、慶祝國慶還是只是朋友快樂相聚，好市多 （Costco ）都是採買的熱門地點。好市多近期上架不少自有品牌，每個都充滿夏日氛圍，有些是全新上市，有些則是在過去幾周在全國各地門市陸續上架，Daily Meal報導分享七項推薦值得一買的科克蘭 新品，從蝴蝶餅口味的貝果到美食區的雞柳條，每一項看起來都讓人食指大動。

1. 科克蘭蝴蝶餅貝果（Kirkland Signature Pretzel Bagels）

好市多的原味和綜合口味貝果一直都是店內招牌商品，但現在又增加新成員、蝴蝶脆餅口味的貝果，其外皮充滿蝴蝶脆餅香氣且酥脆耐嚼，不只外觀吸睛，搭配奶油起司更是絕配，一袋8個只要4.99元，其他地方很難找到這麼實惠的價格。

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2. 科克蘭雞柳條（Kirkland Signature Chicken Tenders）

美食區有很多受到會員歡迎的食物，例如熱狗和披薩，而這款新推出的雞柳條讓顧客都很興奮且期待，特別是沾醬；很多人反映陸續在自己所在地的好市多看到這款雞柳條上架，據說在不少已經供應的門市都很受歡迎，讓員工忙不過來。

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3. 科克蘭BBQ 烤雞培根起司通心粉（Kirkland Signature BBQ Chicken Mac and Cheese with Bacon）

烤起司通心粉歷史悠久，也是美國很受歡迎的一道料理，好市多的這款新品加入烤雞和培根，變得更美味，雖然因此價格比起司通心粉更高，每磅4.49元，一包大約15至25元，但絕對物超所值。

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4. 科克蘭椰子油海鹽爆米花（Kirkland Signature Sea Salt Popcorn with Coconut Oil）

科克蘭以仿冒知名品牌聞名，這款爆米花就是其中一個例證，SkinnyPop的爆米花很受歡迎，但科克蘭這款爆米花似乎超越SkinnyPop，有網友在Reddit上說，這款科克蘭爆米花比SkinnyPop的更好吃，味道就像自己在家做的，絕對不會失望。好市多販售一箱36包，售價11.99元。

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5. 科克蘭肯塔基純波本威士忌（Kirkland Signature Kentucky Straight Bourbon Whiskey）

這支新推出的威士忌目前還沒有太多討論，但有人覺得可以稱得上是美格（Maker's Mark）的平替版。價格各州皆不同，目前似乎還沒在網路上販售，但有人回報自己所在地的好市多已經販售，一瓶1.75公升售價25元，它的口味並非人人可以接受，但這樣的價格幾乎無人能比。

6. 科克蘭紅白藍餅乾（Kirkland Signature Red White And Blue Cookies）

這應該是這份名單中最應景當季的商品了，售價11.34元，以糖霜餅乾為底、白巧克力片點綴，再撒上紅藍巧克力米，為經典的美國巧克力餅乾增添愛國情操，可以當作國慶日慶祝活動中愛國主題美食的一部分。

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7. 科克蘭覆盆子夾心糖霜餅乾（Kirkland Signature Raspberry-Filled Sugar Cookies）

售價10.99元，好市多證明糖霜餅乾能成為打造全新口味的絕佳基底。這款餅乾內餡是覆盆子果醬，表面撒上糖粉，令人難以抗拒；糖霜餅乾的甜和覆盆子的酸完美搭配，讓這款餅乾成為無論是糖霜餅乾還是覆盆子的愛好者的必嚐之選。

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