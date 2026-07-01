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接案攝影師自行報稅卻收9000元罰款 弄清楚才知慘虧一大筆

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國稅局提醒自僱者和小企業老闆留意常見的報稅錯誤，避免不知情下收到罰款。示意圖，非...
國稅局提醒自僱者和小企業老闆留意常見的報稅錯誤，避免不知情下收到罰款。示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：接案攝影師自行報稅，卻因未按季繳預估稅款遭罰9000元。
  • 重點二：自僱者常忽略扣除額與退休帳戶規劃，可能多繳不少稅。
  • 重點三：分開記帳、正確處理員工稅款並諮詢專家，可降低報稅失誤。

自己當老闆很有成就感，但同時也伴隨龐大責任，遇到任何問題須自行承擔全責。自僱報稅是特別容易出錯的環節，新手自雇者為了省錢，往往會親自報稅以節省開支；一旦在報稅時發生失誤，代價可能非常高昂，甚至遠超過聘請專業報稅人員的費用。Moneywise報導列出幾項自僱者最常見的報稅陷阱，以及避免方法。

想像一位五年前轉為自由接案攝影師的傑斯（Jess），她一直使用報稅軟體自己處理稅務，但不知道自雇者需要按季繳納預估稅款；現在她收到一張來自國稅局IRS）的9000元罰款帳單。傑斯諮詢稅務專家後，才發現自己除了預估稅款，還錯過原本可以為事業申報的扣除額，和建立簡化員工退休金個人退休帳戶（SEP IRA）的機會。

國稅局表示，小企業老闆最常犯的錯誤之一就是繳納的預估稅款不足，自僱者通常須按季繳納預估稅款。預估稅款需要在一年當中分期繳納，如同雇主從員工薪資中預扣稅款，並繳交給國稅局。預估稅款包含所得稅與自僱稅等項目，自僱稅與受僱員工薪資中預扣的社會安全稅（Social Security）和聯邦醫療保險稅（Medicare）相似。如果像傑斯一樣繳納金額不夠，可能面臨罰金。

國稅局表示，一般而言，若納稅人扣除預扣稅款和抵免優惠後，應繳稅額低於1000元；或已繳納當年度應繳稅額90%以上，或已繳納前一年度報稅表上所列應繳稅額的100%（以兩者其中較低金額為準），則通常可免此項罰款。即使可獲得退稅，只要未按時繳納每季的預扣稅款，仍會面臨逾期繳納的罰款。

對於有聘員工的小企業老闆而言，另一個常見錯誤就是未妥善處理員工相關稅款。只要有員工，就必須透過電子資金轉帳存繳員工的預扣稅款，和身為雇主應負擔的稅款。國稅局表示，如果未正確且準時存繳稅款，企業主可能面臨罰款。

自僱人士和小企業老闆常犯的另一項嚴重錯誤，是沒有分開管理自己的支出。建立一套區隔個人開銷的記帳系統，對計算稅額很有幫助，國稅局表示，使用同一張信用卡處理所有開銷雖然聽起來更方便，但可能會造成會計上的麻煩，不僅難以追溯每筆款項，還可能導致申報扣除額時出錯，一旦遇上稅務審計就變成問題。

熟悉可以申請的扣除額也很重要，包含居家辦公扣除額、自僱稅、退休計畫提撥、健康保險保費，以及車輛使用費。還有許多獨資企業可能符合合格企業收入扣除額（qualified business income deduction）的申請資格。自僱人士需要了解的稅務細節相當多，無論是剛開始創業的新手，或是已經經營多年、仍對報稅流程沒有把握的企業老闆，都可以考慮尋求稅務專業人士協助，以避免不必要的錯誤。

精華 FAQ

  • 因為自僱者通常需按季繳納預估稅款，若金額不足或延遲繳交，即使最後可能退稅，仍可能被國稅局課以逾期罰金。

  • 她沒有把可申報的事業扣除額納入報稅，也沒設立SEP IRA退休帳戶，等於同時少了節稅空間與退休儲蓄的安排。

  • 應建立清楚的收支分帳系統，正確處理預估稅與員工稅款，並熟悉居家辦公、保險、車輛等扣除額，必要時找稅務專家。

國稅局 IRS 報稅

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