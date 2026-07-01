「愛情有煙火」嗑糖歡喜冤家 6部熱推愛情小甜劇值得二刷

近期陸網整理6部2026口碑穩定的愛情小甜劇，左為「愛情有煙火」、右為「軋戲」。(取材自豆瓣)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陸網整理六部2026愛情小甜劇，題材涵蓋暗戀、職場與穿越。

陸網整理六部2026愛情小甜劇，題材涵蓋暗戀、職場與穿越。 重點二： 你是遲來的歡喜、耀眼等作口碑穩定，憑CP感吸引劇迷二刷。

你是遲來的歡喜、耀眼等作口碑穩定，憑CP感吸引劇迷二刷。 重點三：甜寵劇公式感仍受質疑，演員化學反應成能否爆紅關鍵。

2026年即將邁入下半年，陸劇市場除了古裝權謀、懸疑劇持續受到關注外，愛情甜寵劇同樣佳作不斷。從雙向暗戀、歡喜冤家到穿書喜劇、熟齡愛情，各種題材輪番登場，也讓不少劇迷大讚「甜到停不下來」。近期陸網便整理出6部2026口碑穩定的愛情小甜劇，其中「你是遲來的歡喜」、「耀眼」、「愛情有煙火」等作品都被點名值得二刷。

根據搜狐整理，這6部作品雖然題材各有不同，但都以自然流暢的感情發展與高CP感受到觀眾喜愛，有的聚焦青春校園與暗戀心動，有的描寫職場打拚與熟齡戀愛，也有結合穿越、劇本殺等新穎設定，成為今年甜寵劇市場的人氣代表作。

「你是遲來的歡喜」由魏哲鳴、鄭合惠子主演，是一部以雙向暗戀為主軸的愛情劇。劇情講述女主角阮喻將自己的暗戀經歷寫成小說，卻意外捲入抄襲爭議，在維權過程中重新遇見小說原型，也就是自己多年暗戀的對象。兩人一邊隱藏心意、一邊逐漸揭開彼此身分，曖昧與誤會交織，也讓整段戀情充滿令人會心一笑的甜蜜橋段。

「耀眼」則由關曉彤、李昀銳主演，以青春成長故事結合戀愛元素。劇中關曉彤飾演出身富裕卻不嬌弱的女主角晴也，面對人生挫折仍選擇勇敢前進，不斷成長。男女主角在海邊、機車、公路與街頭等充滿復古氛圍的場景中逐漸培養感情，90年代懷舊風格搭配青春戀曲，也讓不少觀眾直呼越看越有感。

近期陸網整理6部2026口碑穩定的愛情小甜劇，左為「你是遲來的歡喜」、右為「耀眼」。(取材自豆瓣)

陳星旭、王玉雯主演的「突然的喜歡」則走輕喜劇路線。故事描述2025年的情感直播主林歡兒，意外穿越進1999年的霸總小說世界，還被系統要求攻略男主角高海明，否則無法回到現實。女主角憑藉現代人的思維頻頻打亂劇情發展，不按牌理出牌的互動加上各種反轉笑點，也讓該劇成為不少劇迷心中的療癒解壓作品。

鍾漢良與朱珠主演的「蜜語紀」則將焦點放在熟齡愛情。朱珠飾演的全職太太許蜜語，在結婚十周年時遭遇丈夫背叛，被迫重新開始人生。她從飯店清潔員一步步努力打拚，在工作中面對同事排擠與各種挑戰，而鍾漢良飾演的紀封則始終陪伴在旁，給予支持與鼓勵，兩人攜手成長，也逐漸發展出成熟且細膩的感情。

近期陸網整理6部2026口碑穩定的愛情小甜劇，左為「蜜語紀」、右為「突然的喜歡」。(取材自豆瓣)

另一部由陳星旭與盧昱曉主演的「軋戲」，則融合劇本殺與都市愛情元素。女主角胡羞在解除婚約後，於劇本殺活動中認識男主角肖稚宇，兩人在虛構劇本與現實世界來回切換，既是遊戲中的對手，也是現實生活中的房東與租客。雙線敘事讓角色關係層層推進，加上導演擅長營造唯美氛圍，也讓整部劇充滿浪漫療癒感。

目前仍在熱播的「愛情有煙火」，則由檀健次、王楚然主演。劇中檀健次飾演投資銀行菁英李亦非，因投資失利不得不展開租屋生活，意外與同樣失業又失戀的女主角錢菲成為室友。兩人從爭奪浴室、計較水電費開始，天天鬥嘴吵鬧，卻也在柴米油鹽的日常相處中逐漸產生感情，貼近現代上班族生活的情節，更讓不少觀眾直呼相當有共鳴。

不過，也有部分觀眾認為，今年不少甜寵劇仍圍繞歡喜冤家、雙向暗戀、穿越攻略等常見公式，劇情設定相對熟悉，能否靠角色魅力與演員化學反應脫穎而出，仍是作品能否延續熱度的關鍵。隨著下半年還有多部愛情新劇即將登場，今年甜寵劇市場是否還會誕生新的爆款，也備受劇迷期待。