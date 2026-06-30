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24歲留英碩士求職碰壁 義烏倉庫扛貨「光鮮不能當飯吃」

留英碩士求職碰壁 義烏倉庫扛貨「光鮮不能當飯吃」

中國新聞組／即時報導
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盧婧穿梭在堆滿貨物的倉庫裡。（視頻截圖）
盧婧穿梭在堆滿貨物的倉庫裡。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：留英時尚管理碩士盧婧求職屢挫，最後轉往義烏倉庫基層工作。
  • 重點二：她在英國缺乏工作經驗難獲面試，返國後也因實務能力不足受阻。
  • 重點三：事件引發網友討論，反映海歸光環不再，市場更重視即戰力。

「留英女生求職碰壁後到義烏倉庫扛貨」近日登上微博熱搜，引發大批中國網友熱議。24歲的盧婧畢業於英國里茲大學時尚管理碩士，原本期待憑藉海外學歷開啟理想職涯，沒想到無論留在英國或返國求職都屢屢受挫，最後毅然前往浙江義烏，從外貿倉庫搬貨、理貨做起，希望以第一線實務經驗重新累積競爭力。

綜合媒體報導，盧婧畢業後原本打算留在英國發展，甚至降低標準應徵服飾、美妝店的銷售兼職工作，卻因缺乏當地工作經驗，連面試機會都很少。她坦言，競爭者多半是已有零售經驗的英國年輕人，相較之下自己毫無優勢，只能無奈放棄留英計畫返國。

然而回到中國後，情況也沒有明顯改善，她向多家中小型外商企業投遞履歷，卻幾乎石沉大海；她發現，如今企業除了學歷，更重視是否具備供應鏈電商、外貿等實際操作能力，海外碩士文憑並未帶來預期中的優勢。

英國畢業的時尚管理碩士盧婧，無論在英國或返國求職都屢屢受挫。（視頻截圖）
英國畢業的時尚管理碩士盧婧，無論在英國或返國求職都屢屢受挫。（視頻截圖）

面對求職困境，她主動私訊義烏一家外貿公司的負責人，希望從基層做起，最終進入物流倉庫，每天負責搬貨、分揀、打包等工作。影片中，她穿梭在堆滿貨物的倉庫裡，雙手搬起一箱箱商品，與外界想像中的「海歸白領」形成鮮明對比。她坦言，剛開始確實很累，但比起一直等待機會，她更希望先累積真正的產業經驗。

她也表示，義烏是全球知名的小商品集散地，自己具備英語能力、熟悉海外市場，也擁有時尚相關背景，希望透過倉庫、採購、物流等第一線歷練，未來能真正投入跨境電商與外貿產業，而不是只停留在理論層面。

事件曝光後，迅速衝上微博熱搜，不少網友對她的選擇表示肯定，認為願意放下身段比死守「海歸光環」更值得敬佩，「工作沒有高低貴賤，靠自己吃飯最重要」、「她不是學歷白念，而是在重新累積實力」、「真正厲害的人，不會被一張文憑綁住」。也有人認為，她選擇義烏而非繼續等待外商錄取，是看準跨境電商發展趨勢，反而可能找到新的機會。

盧婧穿梭在堆滿貨物的倉庫裡。（視頻截圖）
盧婧穿梭在堆滿貨物的倉庫裡。（視頻截圖）

當然，也有不少網友感嘆，這起事件折射出當前青年求職市場的現實。有留言指出，如今企業更重視「能不能立刻創造價值」，像是否熟悉1688採購平台、是否跑過供應鏈、是否具備跨境電商實戰經驗，遠比一紙海外文憑更具競爭力。還有人直言，「不是海歸不值錢，而是市場不再只為學歷買單。」

事實上，盧婧的遭遇並非個案。近年中國「海歸」人數持續攀升，官方數據顯示，2024年留學回國人數首度突破100萬人，較十年前大幅增加，超過六成具有碩士學歷。隨著海外留學逐漸普及，海歸已從過去的稀缺人才變成求職市場中的一般競爭者，「留學鍍金」的時代也逐漸改變。

精華 FAQ

  • 盧婧畢業於英國里茲大學時尚管理碩士，原本希望留在英國發展，或返國進入外商與相關產業，藉由海外學歷開啟較理想的職涯。

  • 她在英國因缺乏當地工作經驗而難找工作，回國後投履歷也多無回音，於是主動聯繫義烏外貿公司，先從搬貨、理貨、打包等實務工作累積能力。

  • 文章指出，企業如今更重視能否立即創造價值，像供應鏈、電商、外貿與平台操作經驗，已比單純海外文憑更受看重，海歸不再自帶明顯優勢。

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