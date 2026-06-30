她和狗玩時被撞到右胸發現異樣 檢查才知罹患難以發現的癌症

英國一名61歲的婦女在家和寵物狗玩時被狗撞到胸部，讓她意外發現自己右胸有異常突起，檢查後被告知罹患乳小葉癌。疾病示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Angiola Harry）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國婦女與愛犬玩耍時被撞胸，意外摸到右胸隆起。

英國婦女與愛犬玩耍時被撞胸，意外摸到右胸隆起。 重點二： 就醫後確診罕見難察覺的乳小葉癌，需化療與手術治療。

就醫後確診罕見難察覺的乳小葉癌，需化療與手術治療。 重點三：她感謝狗狗救命，並提醒民眾有異常症狀應及早就醫。

英國一名婦女某天在家中和寵物 狗玩耍時被狗撞到胸部，這一撞令她意外發現自己罹患一種難以被發現的癌症 ，女子後來接受手術及放射治療，目前病情已緩解，她說若不是狗，她不會發現自己的病情，狗狗是她的救命恩人。

「時人雜誌」（People）報導，2024年底，英國斯塔福郡（Staffordshire）的61歲婦女古德柏恩（Lesley Goodburn）在家中和名為「格蒂」（Gertie）的斯塔福郡鬥牛梗（Staffordshire Bull Terrier）寵物狗一起玩，格地在客廳奔跑，突然撞到古德柏恩的胸部。

這一撞讓古德柏恩發現她的右胸有一塊隆起，因此她在2024年11月預約了門診，一個月後醫生告訴她她有「乳小葉癌」（lobular breast cancer），她完全沒聽過這種癌症。

古德柏恩接受BBC訪問時說，讓她驚訝的是那不是一個腫塊，她之前什麼也沒感覺到，若不是格蒂撞到她胸部，也許不會有人知道那裡有個病灶。

克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，乳小葉癌又稱「侵襲性小葉癌」（invasive lobular carcinoma），因為這種癌症並非每次都在乳房中形成腫瘤或腫塊，因此難以發現，也不是每次都能在乳房X光攝影或超音波等篩檢中被發現。

古德柏恩在2025年1月至7月接受前置式輔助性化學治療（neoadjuvant chemotherapy）也動了手術，8月也接受放射治療。

古德柏恩說，格蒂無庸置疑救了她一命，要不是牠那一撞，她不會看到乳房的隆起，也不會去看醫生。古德柏恩的病情已經緩解，她現在是英國乳小葉癌（Lobular Breast Cancer UK）的法人董事，該慈善組織旨在提升人們對乳小葉癌的認識。

古德柏恩在該組織的網站上寫道，現在她的癌症已痊癒，希望持續的治療監測和醫療介入可以保持目前的狀態。

克利夫蘭診所表示，乳小葉癌的症狀包括乳房疼痛或發熱、乳房皮膚看起來或摸起來比平常更厚，還有皮膚出現凹陷、細小凹痕或皺褶，或是腋窩附近有腫塊，乳頭出現分泌物、皮膚變色、乳房的大小或形狀改變，乳頭凹陷也是需要注意的跡象。

古德柏恩呼籲任何有上述症狀的人都去看醫生，「勇敢一點，這可能決定妳五年後是否還活著」。