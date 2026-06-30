百萬人研究發現久坐傷腎 風險達26% 醫界現在強調「打斷久坐」

腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素阻抗及血管功能異常，加速腎功能衰退。 （聯合報系資料照）

久坐不健康，而且超傷腎，腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素阻抗及血管功能異常，加速腎功能衰退，若休閒時間長時間久坐，罹患慢性腎臟病的風險高達26%。

洪永祥指出，大家可能都看過新聞，年輕人連續在網咖打電玩十幾個小時，甚至一兩天幾乎沒有起身，最後突然昏倒猝死。這類事件經常與深部靜脈栓塞（DVT）有關。長時間久坐會使腿部血液滯留，形成血栓，一旦血栓脫落跑到肺部，就可能造成致命的肺栓塞，醫學上稱為「經濟艙症候群」，搭乘長途飛機久坐也可能發生相同情況。

除了致命風險，久坐也會默默傷害腎臟。洪永祥指出，2025年發表於《International Urology and Nephrology》的系統性回顧與統合分析，整合近100萬名成年人資料發現，久坐者罹患慢性腎臟病的風險增加15%，若休閒時間長時間久坐，風險更高達26%。研究指出，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素阻抗及血管功能異常，加速腎功能衰退。

一天到底可以坐多久？洪永祥指出，目前沒有一個絕對安全的時數，但根據多項大型流行病學研究，每天總久坐時間最好不要超過6至8小時；當超過8小時，心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病及死亡風險便會逐漸增加；若每天久坐超過10小時，健康風險更是明顯上升。因此，即使工作需要久坐，也應盡量減少連續坐著的時間。

醫學界目前更強調「打斷久坐」的重要性，洪永祥指出，每坐30至60分鐘，就應站起來活動3到5分鐘，走到茶水間倒杯水、伸展筋骨、爬樓梯，甚至原地踏步，都能改善下肢循環與腎臟灌流。再搭配每週至少150分鐘中等強度運動，例如快走、騎腳踏車或游泳，才能真正降低久坐帶來的健康風險。