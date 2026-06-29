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23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

美式自主vs.中式寵愛 華媽帶娃返中過節後理解上一代

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

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迪力亞爾(左)被指外貌像極耶穌(右)。(微博)
迪力亞爾(左)被指外貌像極耶穌(右)。(微博)

AI摘要

文章摘要整理：

新疆23歲維吾爾族青年迪力亞爾因外貌神似耶穌在海外爆紅，透過直播以英文介紹中國與新疆，並以幽默方式回應偏見，引發跨文化熱議。

一名來自新疆的23歲維吾爾族青年，近日意外在海外社群平台暴紅，不是因為唱歌、跳舞或搞笑，而是因神似西方宗教畫作中的「耶穌」形象，引發全球網友熱議。他本名迪力亞爾．阿不里肯木，網名「路西法」，目前定居山東，經常透過直播與海外網友連線，以流利英文分享中國及新疆生活，卻因一張極具辨識度的臉孔，意外掀起一波跨文化話題。

迪力亞爾畢業於北京科技大學土木工程系，原本只是透過直播與網友交流，介紹新疆風土民情，也邀請海外民眾前往旅遊。然而，不少西方網友一看到他便驚呼「你是耶穌嗎？」、「中國耶穌來了！」甚至有人在連線時神情嚴肅地向他「懺悔」，讓這個意外誕生的稱號迅速在海外社群流傳。

受到網友玩笑啟發後，迪力亞爾索性準備一頂荊棘冠，在遇到刻意挑釁或發表歧視言論的網友時戴上。由於他的外貌與西方文化中常見的耶穌形象高度相似，戴上王冠後更增添神聖感，讓不少原本態度強硬的連線者瞬間收斂。

▲ 影片來源：YouTube＠One More Chance（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

有影片顯示，一名外國男子一開始對中國人口出惡言，迪力亞爾戴上荊棘冠後神情嚴肅地表示：「不要褻瀆你的萬王之王。」對方先是辯稱自己並未褻瀆，隨後看著他的臉沉默許久，最後默默關閉鏡頭。另有一名非裔網友原本出言辱罵，看到「耶穌版」迪力亞爾後，立刻改口送上祝福；甚至有年輕網友因拿公共事件開玩笑，被他勸導後當場道歉，相關影片累積數百萬觀看。

這股熱潮傳回中國後，也掀起熱烈討論。不少網友認為，人們對宗教形象早已建立深刻文化記憶，因此當現實中出現與畫像高度相似的人物時，自然容易產生敬畏與心理暗示。

此外，迪力亞爾的網名「路西法」、新疆出身，以及曾就讀土木工程等背景，也被網友拿來開玩笑，衍生出各種趣味聯想。不過，多數評論認為，真正吸引關注的並非他的外貌，而是他面對偏見時沒有選擇激烈對抗，而是以幽默、機智的方式化解衝突。

不少網友表示，迪力亞爾用一場場跨文化對話打破刻板印象，笑稱這是「最成功的文化輸出」，更有人封他為「新疆耶穌」、「中國耶穌」，認為一頂荊棘冠加上一張神似耶穌的臉，竟意外成了化解網路惡意的最佳武器。

精華 FAQ

  • 他是來自新疆的23歲維吾爾族青年迪力亞爾．阿不里肯木，網名路西法，現居山東，平時透過直播與海外網友連線交流。

  • 主因是他的五官與西方宗教畫作中的耶穌形象極為相似，許多海外網友一見到他就驚呼像耶穌，相關影片迅速在社群傳開。

  • 他會戴上特製的荊棘冠，並以嚴肅但不失幽默的方式回應，讓不少原本強硬或刻意挑釁的網友收斂，甚至改口道歉或直接關閉鏡頭。

新疆 維吾爾 歧視

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