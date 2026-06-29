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買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

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買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

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搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三...
搭機時能免費多一個座位的「經濟艙三座位技巧」近期再度引起討論，兩人旅伴劃位時在三個一排的座位選走道和靠窗位，若中間位置沒有人坐，就能在不用加錢的情況下多一個位置使用。飛機座位示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mohammad Arrahmanur）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：經濟艙三座位技巧是讓兩人故意訂窗邊與走道位。
  • 重點二：若中間座位未售出，同行旅客可免費多得一個空位。
  • 重點三：此法在非尖峰航班較易成功，但滿員時仍有失敗風險。

搭機時大家都希望能坐得舒適，若能因隔壁沒人而多一個位置就更好了。Southern Living報導，有一種稱為「經濟艙三座位技巧」（The 3-seat economy trick）的秘訣在網路流傳已久，用這個方法訂位有機會在經濟艙多享受一個位置卻不用多付錢，最近這個方法在網路上再度流行，但有旅客表示，這方法在非尖峰時段的航班較容易成功。

所謂的經濟艙三座位技巧，指的是一起旅行的兩人訂機位時刻意不選相鄰的座位，而是購買同一排的靠窗和走道位，讓中間的位置空出來，因為大多數旅客在有其他選擇的情況下會盡量避免選中間的位置，若座位沒有完售，中間的位置就能成功空出，讓兩邊的同行旅客多一個位置能使用，理想情況下，旅客甚至可以不用多付錢就享有一整排座位，因此這方法很常被情侶、夫妻或一起搭機的兩人旅伴使用。

對於經常搭機的人來說，舒適度非常重要，經濟艙的位置常很小且沒有太多個人空間，有時候讓人坐得不舒適，特別是搭長途班機時，若中間的座位能空出會有大大改變，搭機時手腳的伸展空間更多，還能放包包。

這個方法在網路論壇流傳多年，近期又因為Instagram等社群爆紅影片再度引起討論，很多人說他們有試成功，特別是在非尖峰時段的航班。

▲ 影片來源：Instagram＠slowluxurytravel（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這方法最大的挑戰是航班通常接近滿員，航空公司越來越重視提高載客率，因此機艙內的空座位越來越少，因此無法保證中間的座位一定會空著。

臨時預訂、座位重新分配或候補乘客都可能讓這個計畫泡湯，有些乘客也注意到如果中間座位在飛機前段或能靠近同行旅伴，家庭或獨旅的旅客可能會選中間座位。

若有旅伴且機票費用包含選位，那麼經濟艙三座位技巧便值得一試，除了可能有陌生人坐在你和旅伴之間外，幾乎沒有任何缺點，在沒有滿員的班機上，這方法能帶來更舒適的搭機體驗，但在座位都賣光的班機上，這方法就讓人回到原點，和其他旅客共享一排座位。

精華 FAQ

  • 這是兩人訂位時刻意選同排窗邊與走道位，留下中間空位。若該座位沒賣出，同行者就能多享受一個座位，提升經濟艙的舒適度與伸展空間。

  • 報導指出，非尖峰時段、班機尚未接近滿員時較容易成功。因為旅客較少、座位未售完的機率較高，中間座位就更可能維持空著不被補位。

  • 最大風險是航班臨近起飛時可能補進候補乘客，或被重新分配座位；若班機本來就幾乎滿座，中間位通常難以保留，效果也可能直接消失。

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