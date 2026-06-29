美國物價飆漲有感 華人曝省錢攻略：好市多飲料都忍痛割捨

美國物價驚人，對當地人而言無疑是一大壓力。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國通膨推升民生支出，好市多蘋果汁價格幾乎翻倍，引發華人討論如何省錢。

美國通膨推升民生支出，好市多蘋果汁價格幾乎翻倍，引發華人討論如何省錢。 重點二： 不少在美華人改變消費習慣，減少外食、戒掉飲料，並學會自己下廚做料理。

不少在美華人改變消費習慣，減少外食、戒掉飲料，並學會自己下廚做料理。 重點三：民眾也縮減美甲、理髮、演唱會與夏令營開銷，改買平價品牌與折扣超市商品。

近年美國通膨持續影響民生消費，不少民眾明顯感受到食品、日用品與外食價格節節攀升。一名旅美網友「海狗」近日在小紅書 發文表示，好市多 (Costco)一款過去經常購買的小瓶蘋果汁，價格已從約13.99美元一路漲到25.59美元，幾乎翻倍，讓她已經兩年沒再買過，也好奇詢問大家「目前都省掉了哪些沒必要的開銷？」貼文曝光後吸引超過200則留言，不少在美華人 分享自己的「消費降級」方式。

「海狗」表示，隨著物價持續上漲，自己最大的改變就是減少外食，開始學習自己下廚，不但廚藝進步不少，最近甚至學會自己做涼皮。她認為，雖然通膨增加生活壓力，但也意外培養出更多居家料理技能。

留言區中，不少人坦言已大幅縮減非必要消費。有網友表示，現在完全不做美甲、不在美國剪頭髮，也不追演唱會，護膚品則從高價品牌改為開架產品，發現效果其實差異不大；也有人表示，回亞洲時才會大量購買Uniqlo服飾，認為價格更划算。

生活用品方面，不少人開始改買好市多自有品牌衛生紙、廚房紙巾，甚至乾脆取消好市多會員資格，認為每次進賣場都容易花費數百美元，不如改到當地超市按需購買。也有不少人表示，如今牛排、藍莓、咖啡、可樂、麵粉、蜂蜜、優格等日常商品價格都已大幅上漲，許多原本經常購買的商品如今都改為少買或不買。

外食與飲料也是不少人優先縮減的支出。有人透露，奶茶一杯動輒7美元以上，已兩年沒喝；星巴克、手搖飲幾乎全面戒掉，改在家自己泡咖啡、做奶茶，每月能省下不少開銷。也有網友表示，如今不知道吃什麼時，不再習慣直接去餐廳，而是打開冰箱利用現有食材簡單料理，甚至開始自己做麵包、種蔬菜，希望降低買菜成本。

除了飲食，不少家庭也調整育兒與娛樂支出。有家長分享，已取消孩子的付費暑期夏令營或課外活動，改參加學校提供的免費課程；另有人則減少Fine Dining、高價餐廳消費，改選擇價格較低的超市熟食區、Food Court或外帶餐點，以節省小費與服務費支出。

也有網友指出，美國各州、各城市甚至不同超市之間價格差異很大，例如同一款燕麥奶，在平價超市與高端超市售價可能相差數倍，因此不能單憑個別商品價格概括全美物價。不少人則提到，近年折扣超市Aldi人氣持續增加，也有越來越多人會利用Too Good To Go等惜食平台購買即期商品，希望在物價上漲的環境下，透過改變消費習慣降低生活成本。