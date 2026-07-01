搭機時間影響飛行體驗？新研究曝「凌晨最舒適」　千萬別選周末

近期有研究針對搭乘飛機的時間對飛行體驗的影響進行評比；示意圖。（取自123RF）

隨著夏季到來，不少人正計畫著出國旅遊，然而自美伊衝突爆發以來，旅行成本飆升，5月份全球有多達1.3萬個航班被取消，也給經常乘飛機的旅客帶來了麻煩。近期有研究針對搭乘飛機的時間對飛行體驗的影響進行評比，發現凌晨4時搭飛機的滿意度最高，而周三則被視為最理想的出遊日。

每日郵報報導，HappyOrNot公司是遍布全球機場和零售場所的顧客回饋統計公司，該公司分析了今年1月至5月的數據，結果表明：搭機時間的選擇會對旅行體驗產生巨大影響，自航空燃油危機爆發以來，清晨航班的乘客滿意度始終最高，其中又以凌晨4時搭機最受到好評、滿意度達到87.8%，排名第2和第3則分別是早上8時（87.3%）和7時（86.7%）。

至於最適合搭機出遊的日子是周三，滿意度達到86.6%。

另一方面，乘客對晚間航班的滿意度持續下降，晚上11時搭機的滿意度掉到為78.7%。半夜12時的航班滿意度也降至79.4%，晚上10時搭機的滿意度則是80.1%。此外，周日出遊的滿意度低於周三，滿意度達到84.1%。

HappyOrNot的執行長表示「儘管近幾個月來，航空燃油危機導致旅行受到嚴重影響，但這些調查結果表明，旅客仍然可以在一定程度上掌控自己的機場體驗」，並稱「較早的航班往往能帶來更順暢的體驗，這可能是由於客流量較低、排隊時間較短以及後續延誤較少，而隨著延誤累積和服務減少，旅客滿意度通常會在一天中的稍晚下降」。

至於周三出遊的滿意度為何最高，HappyOrNot執行長表示「周中出遊通常意味著機場更安靜、排隊時間更短、營運壓力更小，這些都有助於提升旅客的體驗。相比之下，周日的客流量往往更高，因為度假和商務人士會在工作日開始前返回家中，這會給機場服務帶來更大的壓力，並可能影響旅客的整體滿意度」。

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