筋膜槍示意圖。（圖／123RF）

蘇格蘭有名20多歲的男子因為眼睛疲勞，竟把平常用來放鬆肌肉的筋膜槍拿來按摩眼球，沒想到這導致他的視網膜遭遇多處撕裂等傷勢，甚至罹患名為「視網膜透析」（Retinal Dialysis）的症狀。

Odditycentral報導，這個公布在權威醫學期刊BMJ Case Reports上的病例中，1名20多歲的蘇格蘭男子前往眼科治療時，醫師歐康奈爾（Niamh O’Connell）與可汗（Ashraf Khan）震驚地發現狀況非常糟糕。

據悉，這名男子的右眼有多處視網膜瘀血、多處裂孔和大面積的視網膜挫傷，甚至罹患1種名為「視網膜透析」的症狀，左眼也有嚴重的視網膜挫傷和6處馬蹄形小裂孔。

奇怪的是，該名男子既無個人病史，家族也沒有遺傳的眼部疾病，他也否認曾有頭部受傷或外傷史，雖然雙眼皆有大約200度的近視，但不太可能與如此嚴重的眼球病變有所關聯。醫師詢問患者是否有任何「與眼睛有關的異常情況」時，男子才勉強承認自己過去約3個月來，每周都會使用筋膜槍按摩雙眼周圍和眼球表面，一直到去眼科治療的幾天前，他注意到右眼出現飛蚊症和閃光，甚至有視野模糊的狀況。

由於該患者沒有其他視網膜病變風險因素，醫生們得出結論：筋膜槍是導致其嚴重眼部損傷的原因，並補充說「這是全球第1起因使用筋膜槍導致雙側多發性視網膜撕裂與視網膜透析的確診個案」。縱使該男子使用筋膜槍按摩眼球是為了緩解疲勞，但筋膜槍的力道迅速向後擠壓眼球，導致眼球從兩側向外變形，最終造成視網膜傷勢。

拿筋膜槍按眼球！他視網膜慘被「震破」 醫嚇傻：全是裂孔

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