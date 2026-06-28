坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

AI重點 文章重點整理： 重點一： SimpleFlying調查全球航空經濟艙，評出最寬敞座位前五名。

SimpleFlying調查全球航空經濟艙，評出最寬敞座位前五名。 重點二： 卡達、阿聯酋、新航、捷藍、全日空與日航皆上榜。

卡達、阿聯酋、新航、捷藍、全日空與日航皆上榜。 重點三：評比只看椅距與椅寬，不計機上娛樂和餐飲服務。

搭飛機時若買經濟艙，不見得就等於空間狹小、坐得不舒適。紐約郵報（New York Post）報導，有業者對全球各大航空公司飛機的經濟艙座椅進行調查，選出2026年經濟艙座位最寬敞的前五名航空公司，包括卡達航空、捷藍航空等航空公司都以超過30英寸的座椅間距榜上有名，獲選經濟艙最舒適的航空公司。

數位航空新聞媒體SimpleFlying的研究團隊檢視了全球航空公司機隊座椅的一致性，以及班機座椅的椅距和寬度，這是旅遊業衡量腿部空間和整體個人空間的標準指標，藉此確定每家航空公司經濟艙座椅的寬敞程度，機上娛樂系統和提供的餐點飲品都未納入評估。

為了公平地比較各航空公司的座椅尺寸，團隊使用來自aeroLOPA資料庫的座椅尺寸規格，該資料庫提供全球航空公司非常詳細的按比例繪製的座椅圖。

卡達航空的經濟艙座位間距31英寸，椅寬18英寸，被評選為經濟艙座椅最舒服的航空公司之一。

業內人士指出，卡達航空擁有多種機型，配置和座椅各異，導致乘客若更換班機時會坐到不同座椅，但這對經濟艙乘客的影響較小，因為卡達航空的經濟艙座椅尺寸較為一致；數據顯示，卡達航空的班機，經濟艙座椅大多都是31英寸的椅距和18英寸的椅寬。

捷藍航空也榜上有名，座椅間距超過32英寸，椅子寬度有18英寸，但報告指出，捷藍航空的機隊由窄體飛機組成，客艙通常較小，座椅間距緊湊，此外也不是所有捷藍航空的飛機都提供這樣的座椅間距，不過雖然空間有限，舒適的經濟艙仍大大地提升了乘客的搭機體驗。

業內人士說，與其他美國主要航空公司相比，捷藍航空依然遙遙領先，像聯合航空和達美航空這樣的運營商，其標準A320系列經濟艙座椅的間距僅為30至31英寸，但這數字不包括聯合航空的優選經濟艙或達美航空的舒適經濟艙座椅。

以下是2026年經濟艙座位最寬敞的航空公司名單。

卡達航空，椅距31英寸、椅寬18英寸 阿聯酋航空，椅距32英寸、椅距最寬達18英寸 新加坡航空，椅距32英寸、椅寬超過18英寸 捷藍航空，椅距32英寸、椅寬18英寸 全日空，椅距34英寸、椅寬約為18英寸 日本航空，椅距34英寸、椅寬超過18英寸