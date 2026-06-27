加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖地牙哥屋主羅斯因用電增加，決定裝太陽能板與儲能電池。

聖地牙哥屋主羅斯因用電增加，決定裝太陽能板與儲能電池。 重點二： 他花約三萬三千元安裝，電費由每月近七百元降到幾乎零元。

他花約三萬三千元安裝，電費由每月近七百元降到幾乎零元。 重點三：透過EnergySage比較審核業者，順利找到價格與口碑兼具的公司。

加州 的羅斯（Devin Ross）發現家中的用電量愈來愈大，讓他決定安裝太陽能板和儲能電池，他透過太陽能的比較和媒合平台找到可靠的公司，花了3萬元安裝；安裝後，羅斯家的電費從每個月7百元降至幾乎0元，一年可省下數千元。

The Cool Down報導，聖地牙哥 的羅斯開特斯拉（Tesla ）Model 3，安裝了一台熱泵用於冷氣和暖氣，並把一些日常使用的化石燃料設備轉換為電力驅動設備，因此他決定安裝太陽能板。

羅斯起初自己收集各家業者的報價，但他認為這樣太慢也太耗時，他決定到線上清潔能源比較商城EnergySage一次比較完已預先通過平台審查的業者，最後由太陽能及電氣工程公司GC Electric Solar以價格優勢及口碑勝出。

對羅斯來說，這個決定不只是關乎省錢，他的父母也曾嘗試裝太陽能板，結果業者後來宣布倒閉，讓兩人無法獲得相關服務，這讓羅斯決定要找可信賴的安裝業者。

羅斯的太陽能板在去年11月完成安裝並啟用，他花了3萬3千元購買了REC Group 440瓦太陽能面板（REC Group 440-watt panels）和特斯拉家用儲能電池Powerwall 3，能供應他家90%至100%的用電量，他家的電費也從每個月將近7百元降至幾乎0元。

羅斯說，他在尋找安裝業者時不只注重價格，他也查看評論、詢問後續服務，並了解業者是否在他所在的城市或郡有安裝經驗；幸運的是，EnergySage的免費工具讓尋找值得合作的公司變得輕而易舉。

對於那些正在考慮安裝太陽能板的屋主來說，羅斯的經驗凸顯了做決定前比較報價的重要性，EnergySage可以簡化流程，呈現經過審核的安裝公司相關資訊，在一個平台上比較不同的報價，諮詢EnergySage的專家，在太陽能板的購買和安裝上可以省下最多1萬元。

EnergySage也提供各州的太陽能價格地圖工具，顯示平均太陽能成本和可獲得的優惠政策，幫助找到最划算的方案和節省開支。