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屬馬擺脫低潮 下半年運勢翻轉4生肖迎轉機

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屬虎的人貴人運勢明顯提升，容易遇到願意提供協助或帶來資源的人。示意圖，非新聞當事...
屬虎的人貴人運勢明顯提升，容易遇到願意提供協助或帶來資源的人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ William Fortunato）

2026年進入下半年後，隨著節氣與五行能量逐漸轉換，不少人在上半年經歷的壓力與低潮，也有望逐步獲得改善。根據搜狐分析指出，下半年金氣漸旺、水氣回升，原本受到火氣影響而感到事業受阻、財運停滯或情緒不穩的人，運勢將開始出現轉機。其中生肖馬、虎、龍與羊被點名為下半年最有機會擺脫霉運、迎接新機遇的族群，無論事業、財運或人際關係都有望迎來正向發展。

生肖馬

屬馬的人在2026本命年上半年容易感受到較大的壓力，不少事情進展不如預期，無論工作、財務或生活安排，都可能出現反覆波折，讓人感到疲憊不堪。不過進入下半年後，整體運勢將逐漸回穩，先前的阻礙與不順開始消散。職場上有望重新找回節奏，部分人可能迎來新的合作機會或發展方向，財運表現也較上半年明顯改善。命理分析認為，屬馬者下半年有機會擺脫低潮，迎來事業與財富同步回升的階段。

生肖虎

屬虎的人上半年容易因承擔過多責任而感到消耗，無論工作或生活都處於忙碌狀態，許多計畫雖然積極推動，卻未必能立即看見成果。隨著下半年到來，原本緊繃的狀態逐漸獲得舒緩，視野與思維也變得更加開闊。尤其在人際與事業發展方面，貴人運勢明顯提升，容易遇到願意提供協助或帶來資源的人。許多新的合作機會與發展方向將陸續出現，讓屬虎者有機會開啟新的成長階段。

生肖龍

屬龍的人今年上半年可能受到人際糾紛或工作壓力影響，不少事情需要耗費額外心力處理，財務規畫也較難達到理想目標。進入秋冬後，整體運勢開始轉強，先前困擾已久的問題有望逐步化解。財運方面出現改善跡象，不僅更容易累積財富，也能減少不必要支出。部分人還可能獲得長輩或重要人士協助，讓事業發展更加穩定。命理分析指出，屬龍者下半年最大的收穫在於生活逐漸回歸平衡，整體狀態更加踏實安穩。

生肖羊

屬羊的人向來重視生活品質與家庭關係，但上半年容易因瑣事纏身，導致情緒與生活節奏受到影響，也較難專注在長期目標上。下半年隨著運勢逐漸好轉，許多困擾開始獲得解決，家庭關係與人際互動也更加和諧。財運方面有機會逐步累積成果，過去努力經營的計畫開始出現回報。命理分析認為，屬羊者未來幾個月的關鍵在於穩健前進，只要保持既有步調，將有機會迎來更加富足且安定的生活。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖馬、虎、龍與羊四個族群，認為立秋後金氣漸旺、水氣回升，能減輕上半年壓力，讓事業、財運與人際關係逐步轉好。

  • 屬馬者上半年在本命年較易遇到阻礙與反覆波折，但下半年整體運勢回穩，職場節奏可重新找回，並可能出現新合作機會與財運回升。

  • 屬虎者貴人運提升，易遇協助與新機會；屬龍者人際壓力減輕，財務更穩定；屬羊者家庭與生活節奏趨順，先前努力也較易看見回報。

生肖運勢

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