婦頭痛噁心誤認偏頭痛竟視力永久受損 醫提醒：3症狀快就醫

醫師提醒，雖然頭痛與嘔吐很難聯想到眼睛疾病，但往往是重大疾病的徵兆，請立即就醫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

AI摘要 文章摘要整理： 50多歲女子將急性青光眼發作誤認為偏頭痛，因延誤治療造成不可逆視神經損傷。醫師提醒若出現頭痛、噁心與視力異常，應盡速就醫。

現代人容易忽略身體警訊，以為休息一下就沒事，卻因此造成不可挽回的悲劇。根據日本媒體「TRILL News」報導，一名50多歲女性將急性青光眼發作誤認為偏頭痛，因延誤就醫導致視力永久受損。醫師呼籲大眾切勿自行服用可能導致瞳孔放大的藥物，感到身體不適應立即就醫。

根據報導內容，一位50多歲的A女士（化名）某天半夜突然感到劇烈頭痛與噁心，起初A女士以為只是普通的偏頭痛，認為躺在黑暗的房間裡就會好起來。

沒想到第二天早上，A女士的一隻眼睛視力嚴重模糊，幾乎看不見。緊急送醫後，醫師診斷為急性青光眼發作。由於未及時治療，導致視神經受到不可逆的永久性損傷，達嚴重失明的程度。

對於A女士的案例，麻醉科專科醫師松岡雄治表示，「在黑暗房間休息」的行為看似無害，卻因為排出眼內液體的通道阻塞，導致永久性視力受損。

松岡進一步說明，當人進入暗處，瞳孔會放大以吸收光線。隨著瞳孔放大，虹膜和水晶體緊密貼合，阻塞了富含營養的液體（房水）在眼內流動。此時產生的壓力將虹膜向前推，眼睛內部的引流通道完全受阻，房水無法順利排出。最終導致眼壓異常升高並損傷視神經。不僅如此，眼壓升高會刺激分布在眼睛的三叉神經，進而引起頭痛。三叉神經還會進一步刺激迷走神經，引發嘔吐噁心感。

松岡提醒，某些市售感冒藥或腸胃藥含有使瞳孔擴張的成分（抗膽鹼作用），自行服用可能使病情惡化。在造成不可逆的視力損傷之前，如果出現劇烈頭痛或噁心，請檢查眼睛是否出現以下症狀：

1.燈光周圍出現彩虹般的光圈（虹視症）。

2.視力突然喪失或模糊。

3.眼白嚴重發紅，眼球如石頭僵硬。

松岡表示，若能早期發現急性青光眼發作，可透過雷射或手術確保房水流動，保住視力。若置之不理，數日內恐有失明風險。

雖然頭痛與嘔吐同時發生很難聯想到眼睛疾病，但往往是重大疾病的徵兆。感到強烈不適時，不要忍耐，請立即就醫。