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隨手一噴蚊蟲全嚇跑 她用手邊材料自製夏日驅蟲祕方

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居家達人分享用肉桂自製天然有效驅蟲劑。肉桂示意圖，與本新聞無關。（取材自pexe...
居家達人分享用肉桂自製天然有效驅蟲劑。肉桂示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ruby Sengar）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：居家達人科斯特洛分享以肉桂自製天然驅蟲妙招。
  • 重點二：肉桂粉可灑在垃圾桶內外，防止蛆蟲與蒼蠅滋生。
  • 重點三：以肉桂水加酒精洗碗精可做驅蚊噴霧，甚至噴身上。

夏天終於來臨，可以享受海灘時光與各種精彩戶外活動，但同時也會有很多惱人的蚊蟲四處飛舞，破壞夏日活動的樂趣；幸好利用手邊常見的材料，就能自製天然有效的驅蟲劑。被稱為「網路最受歡迎的奶奶」，擁有數百萬粉絲的居家達人科斯特洛（Babs Costello）近期在TikTok上分享自己的驅蟲祕方，竟然只要一罐肉桂，就能把蒼蠅、蚊子通通趕走，輕鬆奪回乾淨清爽的夏天。

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▲ 影片來源：TikTok＠Babs（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Dengarden報導，科斯特洛說，針對蛆與蒼蠅，可以肉桂粉來防止蛆蟲、蒼蠅和其他小蟲進入垃圾桶。影片中，她戴上手套，在垃圾桶底部和桶蓋撒上一層薄薄的肉桂粉。針對惱人的果蠅，她建議在水果盤裡放入幾根肉桂棒，就能輕鬆擺脫果蠅。

針對夏季最猖獗的蚊子，科斯特洛說，用肉桂就能輕鬆自製驅蚊噴霧。影片中，她在量杯中倒入四杯溫水，加入兩茶匙肉桂粉攪拌均勻，接著靜置浸泡；接著將混合液過濾倒進噴霧瓶，再加入半茶匙的消毒酒精和半茶匙的洗碗精，最後搖勻混合液，噴灑在環境四周就能驅蚊。由於成份皆來自居家常見用品，科斯特洛在影片中甚至把混合液直接噴灑在身上。

網友紛紛大讚這一天然驅蟲妙招，不少網友表示感謝，還有一位網友說，這是他今天看到最實用的貼文。

精華 FAQ

  • 她主要利用肉桂粉、肉桂棒、溫水、消毒酒精與洗碗精，將這些家中常見材料組合成天然驅蟲方式，操作簡單且成本低。

  • 報導指出，肉桂可用來防止垃圾桶中的蛆蟲與蒼蠅，也能藉由放入肉桂棒來驅趕果蠅，另可製成噴霧對付蚊子。

  • 先將四杯溫水與兩茶匙肉桂粉攪拌並浸泡，再過濾倒入噴霧瓶，加入半茶匙消毒酒精和半茶匙洗碗精，搖勻後即可噴灑。

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