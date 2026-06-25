我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

烤箱烘、曬太陽殺毒...中國毒紙尿褲掀恐慌 有家長送孩抽血驗毒

夏天何時可修剪草坪？挑錯時間變綠意殺手

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
修剪草坪需注意天氣，切勿在極度炎熱或潮濕時割草，反而傷害草坪。修剪草坪示意圖，與...
修剪草坪需注意天氣，切勿在極度炎熱或潮濕時割草，反而傷害草坪。修剪草坪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Carl Tronders）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏季修剪草坪應避開最炎熱、最乾旱的時段，以免加重草坪壓力。
  • 重點二：雨後、潮濕、霜凍或結冰時不宜割草，避免病害與土壤受損。
  • 重點三：若天氣適合，夏季最佳修剪時段為上午八點半至下午一點。

適度修剪草坪有助於其健康生長。修剪前需考慮草的品種、高度與種植時間，雖然一般建議每隔7到10天修剪一次，但選對天氣與時機才是關鍵。因為修剪後的草需要時間癒合傷口，如果挑錯時間，割草可能反而變成摧毀草坪的兇手。

The Spruce報導，高溫和濕度會影響草的生長，所以修剪前要觀察天氣，有些天氣修剪反而對草造成更大傷害。每次割草時，被切割的葉片都會留下傷口，草坪需要讓傷口癒合，才能健康生長，惡劣天氣會阻礙癒合過程。

無論如何，都要避免在一天最炎熱的時段割草，此時草坪會因極端高溫而感到壓力，修剪只會加劇壓力，並讓草坪因高溫而流失更多水分。極端高溫會影響草坪在修剪後的恢復過程，應改在一天中較涼爽的時段修剪草坪；在乾旱期也應暫停修剪草坪。

下雨天也要避免修剪草坪，等地面乾燥後再進行；如果草坪因為露水或灌溉而潮濕，也要避免在此時割草，除了可能因地面濕滑而滑倒，潮濕的草會下垂，變得更難修剪；割草機切下的草屑均勻散布於草坪表面時，其實能提供養分，有助草坪健康生長，但草坪潮濕時，草屑容易結成團塊並堆積在草葉上，長期下來不利草坪生長。

在潮濕的草坪上割草時，割草機的輪胎容易陷入鬆軟的土壤中，可能在表面留下車轍，即使沒有形成車轍，輪胎也可能把土壤壓實。潮濕環境也是真菌性病害滋生的溫床，若在草坪潮濕時進行修剪，等於讓真菌趁草葉上的傷口尚未癒合之際，趁虛而入。

和下雨同理，下雪、結冰和霜凍也需要延後修剪草坪，因為草坪會變得潮濕，而可能引發類似問題，等到草坪乾燥後再修剪。覆蓋著霜凍的草葉很脆弱，修剪時容易受損，真菌性病害可能會趁機侵襲受損處，應等待結霜的草葉完全解凍和乾燥再修剪。

假設沒有不利的天氣阻礙，夏季修剪草坪的最佳時段是上午八點半至下午一點之間。在春季和秋季，因為清晨氣溫較低，草葉上的露水會停留更久，所以需要微調時間，等到上午十點半再修剪草坪。

精華 FAQ

  • 最需要避開一天中最炎熱的時段、乾旱期，以及雨後、露水未乾、灌溉後潮濕、霜凍、結冰或下雪後尚未乾燥的情況，因為這些條件都會增加草坪受損與病害風險。

  • 潮濕時草葉下垂更難修剪，草屑也容易結團堆積；同時輪胎可能陷入鬆土留下車轍，甚至壓實土壤，且真菌更容易趁傷口未癒合時侵入草坪。

  • 在沒有不利天氣干擾時，夏季修剪草坪的最佳時段是上午八點半到下午一點之間；若在春季或秋季，因清晨露水較久，則可延後到上午十點半再割草。

園藝

上一則

繼蘋果之後微軟也宣布Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

延伸閱讀

家裡小菜園現在種下一路收成到明年 專家大推6種蔬菜

家裡小菜園現在種下一路收成到明年 專家大推6種蔬菜
華盛頓DC獲封最宜居城市 當地華人大讚：乾淨安全、免費博物館多

華盛頓DC獲封最宜居城市 當地華人大讚：乾淨安全、免費博物館多
懶人園藝新寵 北美華人大讚薰衣草「耐寒耐旱又爆花」

懶人園藝新寵 北美華人大讚薰衣草「耐寒耐旱又爆花」
堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

熱門新聞

賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1萬元，專家說他的選擇是明智之舉。刮刮樂示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Adem Erkoç）

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

2026-06-18 20:25
4生肖用心經營家庭生活，一家人彼此扶持、相互感恩。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

2026-06-23 22:25
汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

2026-06-24 19:25
夏季高溫時，脂肪含量高的食物應放進冰箱保存，避免食物快速變質。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

2026-06-22 20:25
一位名為Sofia的女子在網路分享自己在60歲時退休，她原本以為自己已為退休生活做了萬全規劃，沒想到沒算到因沒有規劃新的人生目標而產生的支出，讓生活捉襟見肘，讓她非常後悔。女子沉思示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Simon Abel）

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

2026-06-22 19:35
理財專家提醒單身退休族，不要急於入住養老機構，找到真正能「活出自我」的歸處才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

2026-06-24 21:25

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢
4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本