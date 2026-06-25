夏天何時可修剪草坪？挑錯時間變綠意殺手

修剪草坪需注意天氣，切勿在極度炎熱或潮濕時割草，反而傷害草坪。修剪草坪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Carl Tronders）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏季修剪草坪應避開最炎熱、最乾旱的時段，以免加重草坪壓力。

夏季修剪草坪應避開最炎熱、最乾旱的時段，以免加重草坪壓力。 重點二： 雨後、潮濕、霜凍或結冰時不宜割草，避免病害與土壤受損。

雨後、潮濕、霜凍或結冰時不宜割草，避免病害與土壤受損。 重點三：若天氣適合，夏季最佳修剪時段為上午八點半至下午一點。

適度修剪草坪有助於其健康生長。修剪前需考慮草的品種、高度與種植時間，雖然一般建議每隔7到10天修剪一次，但選對天氣與時機才是關鍵。因為修剪後的草需要時間癒合傷口，如果挑錯時間，割草可能反而變成摧毀草坪的兇手。

The Spruce報導，高溫和濕度會影響草的生長，所以修剪前要觀察天氣，有些天氣修剪反而對草造成更大傷害。每次割草時，被切割的葉片都會留下傷口，草坪需要讓傷口癒合，才能健康生長，惡劣天氣會阻礙癒合過程。

無論如何，都要避免在一天最炎熱的時段割草，此時草坪會因極端高溫而感到壓力，修剪只會加劇壓力，並讓草坪因高溫而流失更多水分。極端高溫會影響草坪在修剪後的恢復過程，應改在一天中較涼爽的時段修剪草坪；在乾旱期也應暫停修剪草坪。

下雨天也要避免修剪草坪，等地面乾燥後再進行；如果草坪因為露水或灌溉而潮濕，也要避免在此時割草，除了可能因地面濕滑而滑倒，潮濕的草會下垂，變得更難修剪；割草機切下的草屑均勻散布於草坪表面時，其實能提供養分，有助草坪健康生長，但草坪潮濕時，草屑容易結成團塊並堆積在草葉上，長期下來不利草坪生長。

在潮濕的草坪上割草時，割草機的輪胎容易陷入鬆軟的土壤中，可能在表面留下車轍，即使沒有形成車轍，輪胎也可能把土壤壓實。潮濕環境也是真菌性病害滋生的溫床，若在草坪潮濕時進行修剪，等於讓真菌趁草葉上的傷口尚未癒合之際，趁虛而入。

和下雨同理，下雪、結冰和霜凍也需要延後修剪草坪，因為草坪會變得潮濕，而可能引發類似問題，等到草坪乾燥後再修剪。覆蓋著霜凍的草葉很脆弱，修剪時容易受損，真菌性病害可能會趁機侵襲受損處，應等待結霜的草葉完全解凍和乾燥再修剪。

假設沒有不利的天氣阻礙，夏季修剪草坪的最佳時段是上午八點半至下午一點之間。在春季和秋季，因為清晨氣溫較低，草葉上的露水會停留更久，所以需要微調時間，等到上午十點半再修剪草坪。