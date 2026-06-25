好市多蘑菇多元料理法曝 內行人力推地中海做法：媲美西餐廳

網友分享蘑菇食譜。示意圖。（取材自pexels.com@alleksana ）

好市多 (Costco )販售的白蘑菇(口蘑)因價格實惠、料理方式多元，成為不少家庭的常備食材。一名旅居加拿大的小紅書網友「瑪麗在加拿大」分享，最近買了不少每盒不到5美元的蘑菇，除了曾做過爆汁烤蘑菇、蒜香蘑菇蝦、青醬蘑菇蝦仁等料理，最近又發現一道簡單又美味的地中海風做法，將蘑菇搭配馬鈴薯煎至金黃，香氣十足。

瑪麗表示，這道料理所需食材相當簡單，只要準備馬鈴薯、蘑菇、大蒜、歐芹（巴西里）、橄欖油，再以海鹽和黑胡椒調味即可。她分享料理步驟，先將馬鈴薯切塊，放入滾水煮約6至7分鐘後瀝乾，再放入平底鍋以橄欖油煎至表面金黃酥脆；另一鍋則將蘑菇煎至略帶焦香、逼出自然湯汁，再加入蒜片、歐芹、海鹽及黑胡椒翻炒，最後與馬鈴薯拌勻即可完成。

她形容，馬鈴薯外層酥脆、內部依舊鬆軟綿密，蘑菇煎出的鮮甜湯汁與蒜香充分融合，「出鍋時整個廚房都是香味」，若喜歡重口味，也可以灑上一些辣椒粉增添風味。她認為，這道菜雖然很像西餐廳常見的配菜，但做法相當簡單，不僅可以直接吃，也適合搭配牛排、烤雞，甚至夾進Pita餅中享用，而且味道十分符合亞洲人口味。

除了這道新料理外，瑪麗分享的照片中還包括青醬蘑菇蝦仁、蒜香蘑菇蝦仁、香煎蘑菇以及爆汁起司烤蘑菇等多種變化，展現蘑菇無論搭配海鮮、乳酪或香草都相當百搭。

營養師指出，蘑菇屬於低熱量、高營養密度的食材，每100公克熱量約20至30大卡，富含膳食纖維、植物性蛋白質，以及鉀、磷、硒等礦物質，其中鉀有助維持體液平衡，硒則具有抗氧化作用；同時也含有維生素B群，有助於能量代謝。

蘑菇中的β-葡聚醣（Beta-glucan）近年也受到關注，該種營養素被認為有助於維持免疫機能，若搭配橄欖油等健康油脂烹調，更能提升部分脂溶性營養素的利用率。不過，若加入大量起司、奶油或高鈉調味料，整體熱量及鈉含量也會隨之增加，建議適量食用，以兼顧美味與健康。