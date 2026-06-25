82歲婦不想死後和丈夫同葬 專家：除了離婚或忍耐 還有第三條路

日本一名82歲婦人意識到自己的人生即將走向終點，卻始終活在壓抑與委屈之中，因此向結縭半世紀的丈夫提出離婚。夫妻示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

AI摘要 文章摘要整理： 日本82歲婦人因長年壓抑與委屈，晚年向丈夫提出離婚，並拒絕死後同葬；專家指出，高齡夫妻除離婚外，亦可透過分居與另行安葬尋找第三條路。

攜手走過50多年婚姻的風風雨雨，到了人生晚年卻仍可能迎來婚姻破裂危機。日本一名82歲婦人在參加好友喪禮後，意識到自己的人生即將走向終點，這一生卻始終活在壓抑與委屈之中，因此向結縭半世紀的丈夫提出離婚，更直言「我不想和你葬在同一個墳墓裡，也不想以妻子的身分離開人世。」一句話震撼全家，也讓這段看似平靜的婚姻，掀起一場風暴。

根據日本媒體「The GOLD」報導，82歲的和子（化名）與84歲丈夫耕三（化名）結婚多年，夫妻每月合計約24萬日圓(約1500美元)退休 年金，擁有自宅與約2500萬日圓(約15萬美元)存款，經濟條件穩定，表面上看來沒有生活壓力。

耕三退休前是深受同儕信賴的地方公務員，在家中卻是傳統大男人，家務大小事全由妻子包辦，只要飯菜口味不合意就抱怨，即使退休多年，仍習慣以命令口吻和妻子說話，對她的興趣與社交也缺乏理解與支持。和子默默忍耐了50多年，把人生幾乎都奉獻給家庭與丈夫，然而進入老年後，身邊老友陸續離世，讓她開始反思自己的人生。

一次和子參加摯友告別式返家途中，她心中突然浮現一句話：「難道我的人生，就要這樣結束嗎？」她回想起數十年來，總是壓抑自己的情緒、配合丈夫生活，把所有心力放在家庭，卻很少真正為自己而活。更讓她一想到就難以忍受的是，再過不久，夫妻終究會一起長眠同一座墓園。

「死了以後，還要一直和這個人在一起嗎？」這個念頭愈想愈沉重，讓和子再也無法壓抑內心不滿，當天晚餐後她對丈夫平靜卻堅定地說：「我不想和你葬在同一個墓裡，也不想以你的妻子身分離開這個世界，我們離婚吧。」耕三當場愣住，不敢相信自己80多歲竟會聽到妻子提出離婚。他原本以為夫妻只是偶爾拌嘴，從未察覺妻子心中早已累積如此深的怨懟，更沒想到她早已不是一時衝動。

事實上，和子早已私下諮詢律師，希望了解高齡離婚的可行性。然而，律師也提醒她，真正要離婚並沒有想像中容易。若離婚後，她單靠自己的年金會收入大減，且長者想獨自承租住宅本就不容易，未來如果需要長照服務，獨居與照護安排都成為離婚後不得不面對的現實。

當消息傳到子女耳中，他們更是極力反對，「都這把年紀了，現在離婚還有什麼意義？」、「妳現在連一個人出門，我們都不放心，以後要怎麼自己生活？」子女的勸說非但沒有改變和子的決心，反而讓她更加認為沒有人真正理解自己的委屈，雙方始終無法取得共識。相較於最初的憤怒，耕三也開始重新審視自己過去多年的言行，他第一次認真思考，妻子究竟承受了多少委屈，才會在人生最後階段，寧可放棄數十年的婚姻，也不願繼續走下去。

財務規劃專家指出，近年日本熟齡離婚案例並不少見，不少夫妻在人生最後階段，希望重新找回屬於自己的生活。然而，高齡離婚涉及財產分配、年金、醫療照護、住房及法律程序，成本遠高於年輕時離婚，因此在做決定前，更應審慎評估。

專家認為，高齡夫妻其實不必只有「離婚」或「繼續忍耐」兩種選擇，還存在一條更務實的「第三條路」。例如重新規畫生活費後，先分開居住一段時間，或採取「家庭內分居」，彼此保有獨立生活空間，降低衝突；若未來有長照需求，也可提早規畫入住高齡住宅或照護機構。至於若夫妻最大的心結是身後安排，也可與子女商量採取不同墓地安葬，而非一定要合葬。

專家也提醒，晚年婚姻最大的課題往往不是金錢，而是如何讓彼此都能有尊嚴地度過餘生。夫妻應坦誠說出真正無法接受的事情，冷靜討論是否有改善空間，同時盤點退休金、存款、照護費用與未來生活開銷，在充分了解現實條件後，再共同尋找最適合彼此的人生選擇，才能避免讓最後的人生，只剩下遺憾與怨懟。