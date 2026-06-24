4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia）

不少人相信，平日累積的善意終將在適當時機獲得回報。根據搜狐分析指出，屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執，也經常默默幫助身邊的人。本月這些生肖的運勢逐漸升溫，不僅事業發展出現新契機，財運、人際與感情方面也有望迎來正向變化，過去累積的善行與付出，可能在近期轉化為一連串好消息。

生肖兔

屬兔的人個性溫和善良，總是不忍見到他人陷入困境，即使自身條件有限，也願意在能力範圍內伸出援手。他們平時不喜搬弄是非，更不會刻意傷害別人，因此在人際關係中往往累積不少好口碑。

本月屬兔人的福氣逐漸顯現，職場上容易遇到願意提攜自己的貴人，過去曾幫助過的人也可能在關鍵時刻給予回報。財運方面有望迎來意外收穫，可能是先前借出的款項順利收回，或因過去善意之舉獲得額外回報。感情運同樣有所提升，單身者有機會認識真誠可靠的對象，有伴侶者則能讓關係更加穩定。

生肖豬

屬豬的人向來待人真誠，個性敦厚，不喜與人競爭，更不會刻意爭取表現機會。他們做善事往往不求回報，幫助別人後便默默離開，這份低調的善良也讓身邊人留下深刻印象。

本月屬豬人的整體運勢明顯走強，工作上原本進展緩慢的計畫有望重新啟動，並逐漸獲得主管關注與肯定。健康方面也傳來好消息，過去反覆出現的小毛病可望逐步改善，精神狀態更加穩定。家庭運同步提升，家中可能迎來值得開心的消息，讓整體氛圍更加和樂。

生肖雞

屬雞的人雖然說話直接，給人強勢印象，但其實內心相當柔軟。面對需要幫助的人時，往往嘴上不多表達，卻會用實際行動提供協助，因此在人際互動中逐漸累積信任與好感。

本月屬雞人的努力開始獲得回報，職場上有望迎來重要發展機會，部分人甚至可能獲得升遷或更具挑戰性的工作任務。財運方面表現亮眼，不僅正財穩定，過去的投資也有機會陸續開花結果。此外，人際關係也逐漸改善，曾有誤會或摩擦的人，近期可能主動釋出善意，讓相處更加融洽。

生肖牛

屬牛的人做事踏實穩重，是典型默默付出的代表人物。他們不喜誇耀自己的貢獻，也很少抱怨生活中的辛苦，無論是在工作或生活中，總是願意承擔責任並協助他人。

本月屬牛人的付出有望迎來收穫。工作方面可能收到期待已久的好消息，包括加薪、升遷或獲得重要任務等發展機會。感情運勢也逐漸升溫，過去默默關注的人可能出現正面回應。除此之外，屬牛人近期心境更加平穩，不再容易受到瑣事影響，整體狀態顯得從容自在，也讓好運更容易持續累積。