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入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

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理財專家提醒單身退休族，不要急於入住養老機構，找到真正能「活出自我」的歸處才是關...
理財專家提醒單身退休族，不要急於入住養老機構，找到真正能「活出自我」的歸處才是關鍵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：68歲單身婦砸兩千萬入住高級養老院，卻因人際排擠與小團體文化受挫。
  • 重點二：她僅住一年半就認賠六百萬搬離，資產縮水後反而加劇退休焦慮。
  • 重點三：專家建議評估養老院時重視人際氛圍、試住體驗與退款合約細節。

養老院是不少老人退休後安享晚年的選擇，但不是人人都適合。根據日本媒體「THE GOLD 60」報導，一名68歲單身女性豪擲 2,000萬日圓（約12萬美元）入住高級養老院後，卻因無法忍受小團體與排擠行為，僅入住一年半便選擇搬離。理財專家提醒單身退休族，不要急於入住養老機構，找到真正能「活出自我」的歸處才是關鍵。

報導指出，現年68歲的由美子（化名）女士曾經是電機製造商的部長，退休時領取1,800萬日圓（約11萬美元）退休金，加上儲蓄與投資，總資產達5,300萬日圓（約32萬美元）。父母已離世、離婚、沒有子女，僅有一名外甥。為了不給外甥添麻煩，並解決未來可能面臨的失智或照護問題，她決定入住一間位於安靜住宅區的高級養老院。

這間養老院無論是設備或服務都很周全，但由美子很快就遇到問題。養老院每天在公共交誼廳兼餐廳，供應豐盛且營養均衡的三餐。某次晚餐時，由美子被其他資深住戶以「那裡是某某人的位子」為由，要她去坐角落的位子。後來才從工作人員那裡得知，用餐時並沒有固定座位。

此外，養老院不限制住戶外出，但大部分住戶都待在機構裡，形成封閉環境特有的「小團體」。工作人員似乎對此視而不見，由美子很快便開始因為在公共區域遇到其他住戶感到沮喪，盡可能不出房門。這個做法也讓她成為其他住戶的議論焦點。最後，由美子因承受不住精神壓力，在入住僅一年半後，決定認賠600萬日圓（約3.7萬美元）搬離養老院。

由於總資產減少的緣故，由美子住在比以前更便宜的房子，焦慮感與日俱增。

針對此案例，認證理財規劃師山﨑裕佳子給予以下建議：

1.「軟體（人際關係與氣氛）」比「硬體」重要：設施是否豪華只是表面，住得舒不舒服取決於住戶水準與工作人員素質。建議在不同日期與時段多次參訪，觀察住戶間的互動與工作人員如何處理紛爭。

2.善用「試住」方案：單靠資料或參觀無法看到封閉環境的「潛規則」。大部分設施提供入住體驗，親身感受最可靠。

3.務必確認合約細節（特別是退款條約）：仔細查閱解約退款條件，以及未來需要長期照護時，可能產生的額外費用。有些機構提供「月租」方案，首付款較低。請從保護資產的角度，仔細考慮哪種付款方式最適合自己。

對於沒有子女的單身退休族來說，不僅要考慮養老院，還要進行退休規劃，包括利用自願監護制度和立遺囑等方式，安排自己的晚年。養老院不一定是最後終點，若身體健康，留在原本熟悉的社區生活也是一種選擇。

精華 FAQ

  • 她雖享有完善設備與服務，卻無法忍受住戶間的小團體、排擠與議論，長期承受精神壓力後，只能選擇提前離開。

  • 不只是看硬體是否豪華，更要觀察住戶互動、工作人員處理衝突的方式，以及整體氛圍是否適合自己長住。

  • 建議多次參訪、善用試住方案、確認退款與長照費用條款，並及早安排監護與遺囑等退休規劃，避免晚年陷入被動。

退休金 養老院

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