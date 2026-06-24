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安全可靠不虧待自己 退休人士可買這五款SUV

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安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

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汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，...
汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

報導整理專家建議的五款退休前適合購入SUV，強調舒適、可靠、安全與長期價值，涵蓋油電、純電與豪華多排座車型。

準備退休時，選擇適合的車是非常重要的，無論是公路旅行、接送孫輩或只考量整體舒適性，SUV都是極佳的選擇。理想的SUV應兼具性能、實用性、可靠性和長期價值，GO Banking Rates報導採訪專家，推薦退休前可以購買的五款SUV。

1. 凌志（Lexus）RX：混合動力，退休後公路旅行的首選，起始價5萬575元

Lexus以其可靠性著稱，知名修車廠German Car Depot的負責人兼技師蓋爾芬德（Alan Gelfand）說，RX的維護很簡單，因為它採用人性化的技術，配備混合動力系統，可以減少退休後的開銷。

電動車資訊網站EVhype創辦人、汽車專家迪蘭（Rob Dillan）說，RX坐起來很舒適，以其卓越的可靠性聞名，是一款理性又豪華，不會讓人買了之後很頭痛的SUV。

2. 賓士（Mercedes-Benz）GLE：退休人士的高檔舒適之選，起始價6萬2250元

賓士GLE也是個絕佳的選擇，配有時尚優雅的設計和智慧功能。迪蘭說，GLE有著流暢的造型、高科技配備和舒適座艙，是該級別中最好看精緻的SUV，對於那些不想在日常生活開奢華車款但公路旅行時力求舒適的退休人士來說，GLE是理想之選。

3. BMW iX：靜謐舒適，引領未來電動車潮流，起始價7萬5150元

BMW iX是一款具突破性的純電動SUV，2026年的車型有很多令人興奮的新功能，例如動感的設計、多功能座椅、馬力更大和操控性更出色等。

迪蘭說，如果在找一款大膽前衛的車，選BMW iX電動SUV就對了，安靜、速度快且充滿酷炫科技，對於希望買電動車的退休人士來說，BMW iX是能提供頂級舒適體驗的完美車款。

4. 富豪（Volvo）XC90：兼具安全和空間，適合多代同堂家庭出遊，起始價6萬2345元

蓋爾芬德說，富豪汽車是另一個以可靠性和安全性聞名的品牌，因此也是退休人士的理想之選，而XC90因其精美的斯堪地納維亞內裝、卓越的安全性能和實用的三排座椅入選，插電式混合動力系統讓它兼具效能和空間，適合用於和家人一起長途旅行。

5. 奧迪（Audi）Q7：兼具科技感和實用性的豪華車款，起始價6萬2千元

奧迪Q7兼具實用性、智慧科技、安全功能和舒適性，是想選可靠性佳又豪華SUV車款的退休人士的首選。

蓋爾芬德說，需要大空間和彈性的退休人士可以選奧迪Q7，它有三排座椅和Quattro全輪驅動技術，再加上現代化的內裝，打造出舒適的駕駛體驗。

退休是投資一輛符合自己生活方式、舒適需求和未來規劃座駕的理想時機，蓋爾芬德建議退休人士選擇舒適可靠、令人安心又兼具豪華感的車輛。另外，報導建議買車時務必進行試駕，比較不同配置，並仔細查看保固計畫。

精華 FAQ

  • 因為SUV通常兼具舒適乘坐、較高視野與較大空間，適合公路旅行、接送孫輩或多人同行，也能在退休後提供更安心的用車體驗與實用性。

  • Lexus RX與Mercedes-Benz GLE最突出這兩項特質。RX以可靠與油電節能見長，GLE則主打高檔座艙、科技配備與流暢造型，適合重視舒適的退休族。

  • Volvo XC90、Audi Q7與BMW iX都很符合。XC90強調安全與三排空間，Q7兼具實用科技與全輪驅動，iX則提供純電、安靜與前衛科技的頂級體驗。

SUV 退休

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