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「熾夏」周柯宇、包上恩校園虐戀重逢戲碼必看6亮點

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由周柯宇、包上恩主演的現代愛情劇「熾夏」成為近期備受關注的新劇之一。（取材自豆瓣...
由周柯宇、包上恩主演的現代愛情劇「熾夏」成為近期備受關注的新劇之一。（取材自豆瓣）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《熾夏》改編自小說墜落，主打校園初戀與職場重逢。
  • 重點二：周柯宇包上恩同齡搭檔，被看好能演出青春曖昧感。
  • 重點三：金牌導演與編劇加持，但套路設定也引發新鮮感疑慮。

2026暑期檔陸劇競爭激烈，除了「莫離」、「南部檔案」等話題作品接連開播外，由周柯宇、包上恩主演的現代愛情劇「熾夏」也成為近期備受關注的新劇之一。該劇改編自晉江人氣小說「墜落」，結合校園初戀、誤會分離與多年後職場重逢等熱門元素，加上同齡主演組合與強大製作團隊，讓不少觀眾將其列入必追片單。若等不及每週更新，陸網近期也同步推薦10部已完結的「上癮神劇」，讓劇迷一次追個過癮。

根據搜狐報導指出，「熾夏」故事圍繞周挽（包上恩飾）與陸西驍（周柯宇飾）展開。高中時期，周挽為了替重病奶奶籌措手術費而刻意接近陸西驍，原本帶著目的的相遇，卻逐漸發展成真摯感情。然而兩人最終因誤會與現實因素分開，直到多年後於職場重逢，才再次面對當年未解的心結與情感。

亮點1：校園初戀到職場重逢 情感橫跨10年

「熾夏」最受關注的特色之一，就是從青春校園一路延伸至成人世界的故事架構。劇情不只描寫青澀戀愛，也加入多年後重逢的成熟情感，讓角色在不同人生階段重新審視彼此關係，增加不少戲劇張力。

亮點2：改編自高人氣小說「墜落」

原著「墜落」在網路文學平台累積超高人氣，擁有大量書迷支持。劇版保留校園暗戀、誤會分離與久別重逢等核心設定，因此從宣布影視化開始便受到高度關注。

亮點3：周柯宇化身晉江系校草男主

周柯宇飾演的陸西驍是典型小說男主角設定，外表出眾、個性不羈，卻藏有不為人知的脆弱面。從校服造型到成年後的成熟形象，都被不少網友形容有如從小說走進現實。

亮點4：包上恩挑戰現代愛情題材

近年以古裝作品受到關注的包上恩，此次回歸現代劇飾演周挽。劇中角色表面溫柔乖巧，實際上相當堅強獨立，與包上恩過往形象有所不同，也成為觀眾關注焦點之一。

亮點5：同齡CP組合火花十足

周柯宇與包上恩同為2002年出生，兩人在劇中穿上制服的畫面充滿青春感。從預告與花絮來看，兩人互動自然，校園時期的青澀曖昧與成年後的情感拉扯都頗具代入感。

亮點6：金牌製作團隊加持

「熾夏」導演由「有生之年」許肇任擔任，編劇團隊則曾參與「暗格裡的秘密」等作品。幕後陣容讓不少劇迷看好該劇在情感描寫與角色塑造上的表現。

由周柯宇、包上恩主演的現代愛情劇「熾夏」成為近期備受關注的新劇之一。（取材自豆瓣...
由周柯宇、包上恩主演的現代愛情劇「熾夏」成為近期備受關注的新劇之一。（取材自豆瓣）

不過另一方面，也有觀眾認為「熾夏」採用的校園戀愛、誤會分離與重逢復合等設定，在近年現偶劇中相當常見，後續能否拍出新鮮感仍有待觀察。隨著劇情持續播出，「熾夏」是否能在暑期檔眾多作品中脫穎而出，成為下一部熱門現偶劇，也成為不少劇迷討論焦點。

而對於等不及更新的觀眾來說，陸網也推薦以下10部已完結、被譽為「一追就停不下來」的高口碑作品，從校園愛情、穿書題材到權謀古裝與年代創業劇，各類型作品一應俱全，也成為近期劇迷補劇時最常被提及的熱門片單：

1.「逐玉」 張凌赫、田曦薇

2.「玉茗茶骨」 侯明昊、古力娜扎 

3.「成何體統」 王楚然、丞磊 

4.「偷偷藏不住」 趙露思、陳哲遠 

5.「你好1983」 周也、翟瀟聞 

6.「三人行」 馬天宇、謝興陽 

7.「狙擊蝴蝶」 陳妍希、周柯宇 

8.「書卷一夢」 李一桐、劉宇寧 

9.「寧安如夢」 白鹿、張凌赫 

10.「一笑隨歌」 李沁、陳哲遠

精華 FAQ

  • 故事圍繞周挽與陸西驍展開，從高中時期的刻意接近與真摯相戀寫起，之後因誤會和現實分開，多年後又在職場重逢，重新面對舊情與心結。

  • 周柯宇飾演陸西驍，是外表俊朗、不羈卻帶有脆弱面的校草型男主；包上恩飾演周挽，角色表面溫柔乖巧，內裡則堅強獨立，和她過往作品形象不同。

  • 除了改編自高人氣小說《墜落》，劇集還有校園到職場的十年橫跨設定、同齡主演帶來的青春感，以及曾參與知名作品的導演與編劇加持，因此話題度相當高。

周柯宇

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