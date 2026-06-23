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世界盃／夢幻工作？兩球迷關透明籠子 全程看104場領5萬元

中央社23日即時報導
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佛蘭克林和阿科托的酬勞是由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，兩人是從數以千計提...
佛蘭克林和阿科托的酬勞是由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，兩人是從數以千計提交影片應徵的球迷中脫穎而出。(路透)

兩名男子獲選在39天內觀看全部104場世界盃足球賽可領5萬美元酬勞，這或許是世界上最棒的工作，對這兩人來說是樂在其中的差事。

法新社報導，29歲的佛蘭克林（Austin Franklin）和26歲的阿科托（Kevin Akoto）在紐約曼哈頓時報廣場（Times Square）中心一個3面玻璃牆臨時打造的「魚缸式」工作室內履行他們夢寐以求的任務。

熱情的球迷們聚集在這座長方形玻璃屋周圍，透過兩台85英寸的電視觀看比賽，而佛蘭克林和阿科托則舒適地躺在裡面的沙發上看球。

來自佛羅里達州的阿科托為接下「首席世界盃觀賽員」一職辭去工作並與伴侶分手。這個職位目的是為美國、加拿大和墨西哥共同主辦的世足賽炒熱氣氛。

阿科托今天表示：「老闆很能理解，但另一位當事人（伴侶）就沒那麼豁達了，不過沒關係。」

阿科托說：「有些比賽確實無聊，這種情況難免啦，但也會有精彩的賽事。」

佛蘭克林和阿科托的酬勞是由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，兩人是從數以千計提交影片應徵的球迷中脫穎而出。

這座長方形工作室內還有桌上足球台、小桌子與沙發椅凳、人造草皮地毯，牆上掛滿各國家隊五彩繽紛的圍巾。

佛蘭克林和阿科托的酬勞是由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，兩人是從數以千計提...
佛蘭克林和阿科托的酬勞是由賽事轉播單位之一福斯（Fox）支付，兩人是從數以千計提交影片應徵的球迷中脫穎而出。(路透)

這份吸睛的工作為他們帶來許多難忘時刻，包括數百名巴西球迷聚集在他們包廂前的廣場，甚至有位女性朝他們的包廂丟鞋。

佛蘭克林說：「巴西球迷真的很棒、開心，氣氛很好，真是一段美好的時光。這會成為我一輩子的回憶。」

阿科托今天戴著葡萄牙隊帽觀看葡萄牙與烏茲別克之戰，還組裝「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的樂高模型組。

他在葡萄牙前鋒C羅進球時興奮喊道「終於破蛋了，這球很漂亮！」葡萄牙最終以5比0獲勝。

雖然得馬拉松式地連續觀賽，兩人還是強調天天一起看球不會膩。

阿科托談到他的新夥伴時說：「我是一個相當消極的人。能有一個很正向、個性和自己有點差異且能帶來活力的人感覺很不錯。」

如果補水暫停時間、影片回放或表演環節稍顯沉悶，工作室內還準備了足球終極問答遊戲和UNO牌解悶。

來自麻薩諸塞州的佛蘭克林說，當分組賽進入尾聲、兩場比賽同步開踢，他「非常興奮能同時觀看兩場比賽」。

他表示：「在自己國家舉辦世界盃有一種特別的氣氛。誰知道呢，也許美國會有精彩表現，我們拭目以待。」

精華 FAQ

  • 兩名男子要在39天內看完全部104場世界盃足球賽，並在時報廣場的透明玻璃工作室內全程待命，以炒熱賽事氣氛，最後可領五萬美元酬勞。

  • 他們在紐約曼哈頓時報廣場的臨時「魚缸式」玻璃工作室中看球，外面聚集球迷，裡面則有沙發、桌上足球台與大電視，整體環境相當舒適。

  • 阿科托為接下工作辭職，甚至與伴侶分手；不過兩人都認為觀賽過程充滿樂趣，還遇到巴西球迷包圍、丟鞋等意外，成為難忘經歷。

加拿大 佛羅里達州 世界盃

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