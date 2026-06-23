不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

食品科學專家說，若不沾鍋塗層出現深的刮痕、剝落、起泡或有部分區域塗層磨損，都是該換鍋子的訊號。不沾鍋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，不沾鍋在遵守使用說明下多半安全，但若高溫空燒或塗層出現刮痕、剝落、起泡與黏鍋現象，就應立即更換。

不沾鍋是烹飪時的好幫手，很多料理都能用不沾鍋完成，而也就因為不沾鍋使用的如此頻繁，需要了解什麼時候或出現什麼跡象表示該換不沾鍋。Simply Recipes報導訪問專家，揭示一般人對不沾鍋常見的錯誤認知，以及判斷不沾鍋該更換的危險信號。

水分活度（Water Activity）量測儀器品牌AQUALAB by Addium首席食品研究員、華盛頓州立大學食品科學系兼任教授卡特萊特（Zachary Cartwright）說，不用急著換不沾鍋，對於一般的家庭烹飪，現在的不沾鍋只要按照製造商的使用說明都是安全的，人們對不沾鍋最大的誤解是以為所有的不沾鍋都還含有幾十年前引發疑慮的化學成分「全氟辛酸」（PFOA），那是一種化學加工物質，早已被主要製造商逐步淘汰，現在幾乎都已改用聚四氟乙烯（PTFE）。

卡特萊特說，使用不沾鍋最大的問題是溫度過高，不在一般的爐灶溫度下進行烹飪，讓不沾鍋接觸超過華氏5百度的溫度或讓它在爐灶上空燒預熱，會導致塗層破裂並釋放出讓人引起暫時性類似流感的症狀，對某些寵物來說甚至是劇毒。

如果正在考慮是否要更換為不鏽鋼、鑄鐵鍋或陶瓷鍋具，卡特萊特說除非希望減少和「全氟及多氟烷基物質」（PFAS）的整體接觸劑量，否則沒有必要；PFAS是一類人工合成的化學物質總稱，存在於多種日常生活用品中，在環境中的分解速度很慢，因此被稱為「永遠的化學物質」。

卡特萊特說，當不沾鍋的塗層開始磨損惡化時通常就變得不安全，出現深的刮痕、剝落、起泡或有部分區域塗層磨損都是該更換鍋子的訊號，更細微的徵兆包括蛋突然沾鍋，或食物裡出現小碎片。

不沾鍋塗層出現剝落就應更換，但卡特萊特說，若未能及時發現而不小心吞下少量塗層不會造成嚴重健康問題，因為PTFE化學惰性高，人體消化系統不會吸收，令人較為擔憂的是受損的塗層無法發揮預期性能，並會隨著時間繼續劣化。

了解如何讓不沾鍋能使用更久也很重要。卡特萊特說，很多會縮短不沾鍋使用壽命的方式都是日常生活常見的習慣，為了保持不沾鍋在最佳狀態，建議用中小火烹飪，避免空燒預熱，並使用矽膠、木製或塑膠廚具。

洗不沾鍋時，用柔軟的海綿手洗比洗碗機更溫和，使用後可以先冷卻再清洗，避免突然的溫度改變導致變形；若需高溫煎烤，建議改用鑄鐵鍋或不鏽鋼鍋。