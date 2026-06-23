足球迷四年前看世界盃搭卡達航空丟失耳機 今收通知：找到寄回洛杉磯給你囉

一名足球迷在上屆世界盃賽事期間搭乘卡達航空班機前往卡達觀賽時弄丟耳機，沒想到四年後本屆世足賽事舉辦期間，他的耳機失而復得且還能使用。卡達航空示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 一名球迷在2022年搭卡達航空遺失耳機，四年後意外找回。

一名球迷在2022年搭卡達航空遺失耳機，四年後意外找回。 重點二： 航空公司因員工有空處理舊案，終於將耳機從多哈倉庫寄回洛杉磯。

航空公司因員工有空處理舊案，終於將耳機從多哈倉庫寄回洛杉磯。 重點三：文中也整理旅客遺失行李後的通報、追蹤與索賠做法。

一名足球迷在上屆世界盃 足球賽期間搭機前往比賽場地時不慎弄丟耳機，他原本以為找不回來，沒想到四年後本屆世足賽開踢期間他的耳機神奇地失而復得，讓他直呼驚奇。旅行時遺失各種物品都有可能，若想盡速找回，專家分享相關辦法，以及若行李確定遺失時，能獲得賠償的正確處理步驟。

Moneywise報導，Reddit網友ericwuxp在6月19日貼文表示，他在2022年11月搭乘卡達航空的班機前往卡達參與世足賽事，結果不慎將Sony WH-1000XM4耳罩式耳機遺留在飛機上，他填了遺失物通報單，但航空公司在2023年1月後和他完全失去聯繫，他只好放棄並重買一副耳機，生活繼續過下去。

ericwuxp說，就這樣過了將近四年，前陣子很多航班因伊朗戰爭而停飛，航空公司的員工因此有時間處理遺失物的陳年舊案，他突然收到卡達航空寄電子郵件告訴他耳機在多哈的倉庫，但因為空域被封鎖，他們無法立刻安排航班送回，但一旦空域開放，會盡可能放到最快飛到洛杉磯 國際機場的航班。

上周，就在世界盃賽事已如火如荼展開時，ericwuxp接到洛杉磯國際機場卡達航空員工的電話，告訴他他的耳機已經降落抵達了，他到湯姆布拉德利國際航廈（Tom Bradley International Terminal）的登機報到櫃台，員工真的把耳機還給他；為了證明自己所言為真，ericwuxp還在貼文留言中貼出航空公司寄給他的電郵截圖。

ericwuxp說，他拿到耳機時已經完全沒電了，他趕緊充電後竟能打開並使用，讓他笑說「顯然地，如果你在搭飛機時掉了東西，只需要等一個完整的世界盃舉辦周期就能找回了」。

全球航空運輸科技SITA表示，一千件行李中約有6件會被航空公司不當處理，2024年有3650萬個行李遺失，雖然被不當處理的行李比例算穩定，但隨著航空旅遊業的增長，每年遺失的行李數量以數百萬件的量增加。

SendMyBag.com估計，航空公司每年花費約20億元處理延遲或遺失的物品，但對乘客來說，那些損失是個人損失，且無法彌補。

當行李和貴重物品遺失時，通常不是機場的錯。SendMyBag.com指出，雖然美國航空和聯合航空的行李處理不當率較高，但部分原因是其樞紐機場營運上的挑戰，壅塞和快速轉機就可能導致錯誤發生，航空旅行量愈大，就容易有愈多行李延遲、遺失、誤送或被竊。

SendMyBag.com指出，航空公司通常用條碼或無線射頻辨識（RFID）標籤追蹤行李，當一件行李遺失時，會被送到中央處理區域，工作人員會試著找到失主。有時行李也可能被送到地區或國家級的失物招領中心，無人認領的行李在那裡會被登記在冊，以便進一步調查。僅僅是追蹤行李就可能需要幾周的時間才能解決，因此旅客應該堅持不懈，並在必要時提供更詳細的丟失物品信息，有助於縮短等待時間。

消費者旅行服務公司Rosotravel的共同創辦人塞克斯辛斯基（Robert Sekscinski）說，遺失的物品最終能否歸還，最終取決於當初通報的準確性，以及透過識別資訊能否找到和遺失物相符的物品。

很多旅客因為沒有提供遺失物足夠的訊息，讓航空公司難以確認失主。若航空公司沒有回應，塞克斯辛斯基建議保持條理清晰及努力不懈，留著所有和航空公司溝通相關的索賠編號和文件，並透過多種管道齊頭並進，最常見的有行李服務、客戶關係部門和機場的失物招領處。

若行李被正式宣布遺失，可能可獲得航空公司賠償，通常首先需要向航空公司提交索賠申請，提供有關行李和內容物的詳細資訊。

旅行部落格平台Travel HerStory創辦人詹森（Michelle L. Jensen）說，當行李遺失時，立刻聯繫機場的工作人員，機場一定有個專門處理行李問題的櫃檯，旅客應盡速提交申訴，任何拖延都會讓整個流程耗時更久。

也很重要的是，要讓航空公司知道行李的外觀，以及旅客自己用追蹤器如AirTag追蹤的任何地點數據。

此外，也要詢問是否有任何補償，例如用於購買衣物的津貼。詹森說，津貼通常會因地點和航空公司而異，所以事先了解自己應得的補償，因為他們可能不太願意支付你依法應得的金額；根據美國和《蒙特婁公約》的航空旅客權利法，航空公司對遺失或損壞的托運行李平均賠償金額在1525元至3500元之間。