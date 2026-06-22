女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

一位名為Sofia的女子在網路分享自己在60歲時退休，她原本以為自己已為退休生活做了萬全規劃，沒想到沒算到因沒有規劃新的人生目標而產生的支出，讓生活捉襟見肘，讓她非常後悔。女子沉思示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Simon Abel）

AI摘要 文章摘要整理： 索菲亞原本以為退休前已備妥財務，卻忽略退休後生活重整與情緒空虛的成本，最後因額外開銷讓預算吃緊，才體悟退休也需要目標與過渡期。

索菲亞（Sofia）60歲時退休 ，她在退休前替未來生活做了萬全準備，沒想到她千算萬算沒算到退休後重新安排生活所需要的成本，意外產生一筆不小開銷，生活變得捉襟見肘，讓她很後悔在規劃上犯了這個錯誤，她說若能重來，她會像規劃財務預算那樣安排退休後的生活，並為退休後的頭幾年留一筆過渡基金，支應失誤和嘗試所需要的花費。

GO Banking Rates報導，索菲亞在Reddit分享親身經歷，她說她為退休規劃好投資、算好預估的社安福利、還清房貸，卻忽略了最致命的開支，讓她措手不及的是失去生活目標帶來的經濟和情感代價，以及她的消費習慣如何被改變。

從表面來看，索菲亞做了萬全準備，她的投資組合讓她可以安全地提取存款的4%，但她沒有意識到她的生活作息、身分認同和社交生活過去都由工作填滿，並不需要太多額外支出，但現在不用工作了，突然頓失重心的生活讓她用各種開銷彌補生活的空缺，過去沒有人提醒她會有這樣的情況發生。

還在職場時，索菲亞的生活遵循著簡單且熟悉的步調，開會、交件日期、和同事相處。退休後，早上感覺很漫長，下午更漫長，夜晚來臨時，還有一股揮之不去的空虛感，覺得自己今天一事無成。

為了緩解這種感受，索菲亞轉而尋求小小的慰藉，從到餐廳吃飯、訂閱串流服務到被認為理所當然的周末小旅行，索菲亞說自己在花錢的當下都不覺得奢侈，但那些費用加起來一個月也要好幾百元，讓她的生活變得捉襟見肘。

針對退休人員的研究顯示，住房、交通、食物和醫療佔支出大宗，但生活方式的通膨（lifestyle inflation），也就是把愈來愈多錢花在生活水平的提升，會在可自由支配支出這一部分的預算悄悄發生，索菲亞發現當人生目標變得模糊不清時，你幾乎可以將任何開支合理化為自我關懷，即使它實際上只是為了轉移注意力，逃避那些令人不快的情緒。

過去還在上班時，索菲亞定期活動、和他人互動、解決問題，無須任何額外費用就能保持心理健康，退休後孤寂和焦慮帶來了間接代價，從更常看醫生到愈來愈多把錢用在解悶事物的誘惑都要花錢。紐約時報曾報導，隨著晚年醫療和照護的需求增加，家庭可能會面臨經濟壓力，索菲亞的狀況正符合所描述的情況。

情感上的空虛也讓索菲亞難以做出理性的財務決定，即使她了解理財的原理，她說當一個人感到茫然沒有方向時，便不會在乎高額的餐廳帳單或新的訂閱費用，還會告訴自己那是應得的。

索菲亞說，若她能回到58歲，她會像規劃住房、醫療、退休後的市場波動一樣，為退休生活設定目標，意味她可以先嘗試部分退休，在日程中加入嗜好、安排志工服務或諮詢工作。專家通常會建議快退休的人仔細追蹤支出，模擬不同的收入水平。

索菲亞還會為退休頭幾年建立過渡基金，因為她意識到一些失誤和嘗試可能會暫時增加開支，若她能把那段調整期當作計畫內的支出而不是一項失敗，或許就能避免她用金錢來填補情感上的空虛。

索菲亞了解到，她犯的錯誤不是60歲退休，而是把退休當成一次性的決定，而不是循序漸進的過程，她發現突然完全把工作從生活中抽離產生的不是自由，而是更多的不確定性，她說最大的驚喜是發現金錢不能取代人生目標，她想嘗試這麼做結果變成付出最昂貴的代價。