堅果、橄欖油都上榜 5種炎夏應放冰箱的食物

夏季高溫時，脂肪含量高的食物應放進冰箱保存，避免食物快速變質。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

熱浪來襲時，不僅要注意補充水分、檢查家中空調系統是否正常運作，食品專家表示，也要留意儲藏室裡的食物狀況，常溫保存食品通常不需冷藏，但在高溫或潮濕環境下仍可能變質，即使未開封，如果食品脂肪含量較高，也建議儘快移至冰箱保存。

Eating Well報導，食品科學家提爾（Abbey Thiel）說，儲藏室應保持涼爽、陰暗和乾燥，多數常溫保存食品最適合的儲存溫度為華氏50至70度之間，而且要避免陽光直射或過於潮濕。因為高溫、濕度和光線會促使食物發生各種化學反應，導致風味、質地改變，甚至營養流失。

密西根州立大學延伸教育學院（Michigan State University Extension）食品安全專家賽爾斯（Wade Syers）說，高溫下，雖然罐頭和未開封的乾貨不太會吸引食源性疾病的病原體，但某些食物的品質仍會受影響，而已經開封的食物，高溫下可能會加速病原體生長。以下是氣溫飆高時，應放入冰箱冷藏的常見食物。

1. 食用油

脂肪含量較高的食物通常最不耐高溫，因為高溫會加速脂肪氧化，容易產生油耗味或其他異味。提爾說，最常見的例子就是夏天把奶油放在流理台上，經過一兩天就會開始散發怪味，這表示脂肪已經氧化，雖然可以食用，但已經變質。若家中沒有空調，最好將橄欖油、堅果和種子油放入冰箱保存；若油變得混濁或凝固，先讓油回升至室溫再使用。

2. 堅果

堅果通常含有大量脂肪，特別是夏威夷豆、松子、胡桃和核桃。提爾說，堅果和種子中的油脂也可能氧化，而產生不新鮮或苦味，放進冰箱可大幅延長保存期限，若希望保存更久，賽爾斯說，建議把堅果冷凍起來，等到準備食用時再取出。

3. 天然花生醬

許多大量生產的花生醬與堅果醬含有乳化劑，避免較高溫時油水分離；但天然花生醬、杏仁醬或葵花籽醬內的脂肪會隨著高溫融化，在表面形成一層油。賽爾斯說，高溫導致油水分離和質地變化，可能會加速腐敗，最好將花生醬放進冰箱保持涼爽，使用前可放置一段時間，讓花生醬稍微回溫，會更容易塗抹和攪拌。

4. 全穀物麵粉

全穀物麵粉是由完整穀粒製成，因此含有較高的蛋白質和營養，但同時脂肪含量也較高，相比精緻麵粉更不耐高溫，最好放進冰箱保存。若家中溫度和濕度過高，也可能加速麵包發霉，將麵包放入冷凍庫可延長保存期限，也更能保留口感；冷藏反而會讓麵包變乾、變硬。

5. 巧克力

提爾表示，雖然融化的巧克力還是可以食用，但質地和外觀會改變，巧克力在冷卻後會重新結晶，表面會出現白色條紋的外觀。天氣變熱時，把巧克力放進冰箱可以保持固態。