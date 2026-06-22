40歲後哪些衣服別再買？她列10大踩雷單品「印花T、蕾絲」都上榜

女網友分享40歲後她不再購買大面積印花上衣。服飾示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Shannon Deans）

AI摘要 文章摘要整理： 40歲網友女皇分享自己不再購買的十類衣服，從印花T、蕾絲到亞麻褲皆上榜，主因是顯廉價、難打理或不舒適，影片也引發年齡與穿衣自由的討論。

隨著年齡增長，穿搭風格是否也該跟著改變？近日一名40歲網友「女皇」在小紅書 分享「40歲後不再購買的10類衣服」，從印花T恤、純亞麻褲到超短褲都被列入黑名單，原因多半與顯廉價、暴露身材缺點或穿著不方便有關。影片曝光後吸引超過400則留言，不少網友認同她的觀點，但也有人認為年齡不該成為穿衣限制，「想穿什麼就穿什麼」。

「女皇」在影片中表示，自己進入40歲後，開始更重視服裝質感與實穿性，因此決定淘汰部分曾經喜歡的單品。她首先點名大面積印花T恤，認為年輕時穿或許有活力感，但現在再穿反而容易顯得俗氣，改穿簡單字母款或條紋款會更耐看。

另外，平面蕾絲上衣也被列入淘汰名單。她坦言過去曾買過不少蕾絲單品，但後來發現容易顯得軟塌、缺乏版型，因此近年改選立體浮雕感蕾絲設計。至於連身褲則因上廁所不方便被她直接放棄，改穿上下分開的套裝款式。

不少中年女性常愛的亞麻褲也遭點名。「女皇」表示自己很喜歡亞麻材質的透氣舒適感，但純亞麻實在太容易皺，坐沒多久褲子就充滿摺痕，因此更推薦亞麻混紡材質。她也將一字領露肩上衣列為拒買品項，認為穿著時需頻繁調整領口，相當麻煩。

在褲裝部分，她認為緊身九分褲、七分褲以及過短熱褲都容易暴露身材缺點。尤其七分褲會讓腿部比例被切斷，對五五身身材相當不友善；過短熱褲則讓她覺得缺乏安全感。此外，修身款防曬外套與低腰貼身洋裝也在淘汰名單中。她表示曾因看到網紅穿搭而跟風購買，實際穿上後卻發現不僅不舒服，也未必適合自己的身形，因此現在更傾向選擇寬鬆版型與高腰設計。

影片曝光後，引發不少網友共鳴。其中亞麻褲獲得最多討論，有人留言表示「真的太有感」，認為亞麻褲站著時很好看，但只要坐下或上完廁所就會皺成一團。也有人分享，近年流行的天絲亞麻混紡材質已改善不少問題，兼具垂墜感與舒適度。

不過也有不少網友持不同看法，認為穿衣不該被年齡限制。有網友直言「別被洗腦，想穿什麼就穿什麼」，認為只要自己喜歡就好；也有人指出，問題不在服裝本身，而是在於是否找到適合自己的版型與搭配方式。