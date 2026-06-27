不一定要搶早鳥？研究曝「最划算訂房時機」平均省44%

暑假旅遊旺季即將到來，許多人早早就訂好飯店。 (示意圖／AI生成)

許多人出國旅行時，總會提早訂飯店，認為「愈早訂愈便宜」。但媒體指出，民眾規畫旅行時或許可以打破這樣的迷思。最新研究顯示，比起提前4個月以上預訂，出發前1周內才下訂飯店，平均可省下近一半住宿費。

根據Hotels.com14日發布的「2026飯店價格指數」報告，與提前4個月預訂相比，出發前1周內進行「最後一刻訂房」的旅客，平均房價便宜44%。就算是4星級飯店，臨時訂房也能省下約36%的住宿費用。

該報告是根據南韓旅客的實際訂房數據，以及針對全球1萬1000名受訪者進行的調查分析而成。根據數據，出發前7天內才預訂住宿的旅客，在價格上明顯更具優勢。統計顯示，南韓旅客若在入住前1周內預訂飯店，平均住宿費比提前4個月以上訂房便宜44%。

入住日期這樣選最便宜

此外，入住日期也會影響價格。如果行程安排較有彈性，選擇周四入住最為划算。而周六因逢周末旅遊需求旺盛，仍是房價最高的一天。報告也指出，每年房價相對便宜的時段主要落在2月及3月第2周。另一方面，由於旅遊旺季與連假重疊，10月初往往是全年房價最高的時期。

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