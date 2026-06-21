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家裡小菜園現在種下一路收成到明年 專家大推6種蔬菜

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專業園丁推薦適合6月種下的植物，收成期可以延長到秋冬。種植示意圖，與本新聞無關。...
專業園丁推薦適合6月種下的植物，收成期可以延長到秋冬。種植示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sandie Clarke）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：園藝專家指出，六月適合二次播種，能讓菜床持續生產。
  • 重點二：可用間作搭配紅蘿蔔、瑞士甜菜與歐洲防風草等作物。
  • 重點三：四季豆、葉萵苣適合盆栽，花椰菜等可收成到明年春。

六月看似不適合播種，但一位園藝專家表示，現在其實是讓菜園豐收的最佳時機之一。與其等待一種作物完全收成，更聰明的方法是讓不同作物的種植時間相互重疊，如此一來，菜床、邊緣花圃，甚至陽台上的盆栽都不會閒置，可以將收成期延長到秋、冬季。

The Cool Down報導，園藝專家道丁（Charles Dowding）在Instagram上表示，六月是進行二次播種的關鍵月份，讓菜床在整個生長季持續生產。他推薦紅蘿蔔、瑞士甜菜、歐洲防風草等，採用間作方式，將新種子播種在快要收成的作物附近，例如歐洲防風草可以播種在萵苣植株之間，而持續澆水有助保持土壤濕潤。

道丁說，四季豆和葉萵苣適合種在盆栽和陽台菜園，若想在較晚的時節收成，他建議種植花椰菜、高麗菜、紫花椰菜、羽衣甘藍，作物收成就能持續延續到秋、冬季，和隔年春季。

網友們也分享自己的經驗。一位網友說，他正在進行間作，但蛞蝓把園裡的菜苗都吃光了；另一位網友說，別在馬鈴薯之間進行間作，很難在幼苗旁挖出馬鈴薯；還有一位網友說，這些六月播種的建議很中肯，蔬菜一定會長得很好。

早期種植的馬鈴薯、洋蔥、萵苣和高麗菜收成後，再次種植可以將生產期延長好幾個月，增加同一塊土壤的作物產量，省下到超市購物的開銷，特別是像萵苣、瑞士甜菜、胡蘿蔔、豆類和羽衣甘藍等蔬菜通常價格較高。

園藝也能增加戶外活動，並減輕壓力，而且不需要大片庭院，即使只有幾個花盆或一個陽台，也能嘗試間種。可以從檢查正在生長的作物，以及未來幾周可能收成的作物開始，如果有作物即將收成，不妨先準備好種子或幼苗，就能在移除舊植株之前，將新植株種入空缺處，或穿插在舊植株間。

道丁的方法很適合在空間有限的地方種植，四季豆和萵苣能在盆栽內長得很好，生長快速的葉菜讓小空間在整個季節都能持續產出蔬菜。如果害蟲或雜草讓間作變得較困難，也有低衝擊的管理方式，尤其是在幼苗和成熟作物共同生長的情境下，這些方法特別有幫助。

▲ 影片來源：Instagram＠charles_dowding（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為六月可趁前作將收成未收前就先接續播種，讓不同作物的生長期重疊，菜床不會空著，整個生長季都能持續產出。

  • 專家推薦紅蘿蔔、瑞士甜菜、歐洲防風草，並可把新種子播在快收成作物旁，例如防風草可種在萵苣之間，以節省空間。

  • 四季豆和葉萵苣很適合盆栽與陽台菜園，生長快、占地小；若想延長到秋冬甚至明年春季，還可種花椰菜、高麗菜與羽衣甘藍。

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