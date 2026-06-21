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浴室用品不能隨便收納 兩種物品放一起恐致災

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浴室用品不能隨便收納，有些東西最好不要放在一起，例如電器和液體要避免放在同一個抽...
浴室用品不能隨便收納，有些東西最好不要放在一起，例如電器和液體要避免放在同一個抽屜，以免發生災難。浴室抽屜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Sanibell BV）

有些人不太在意浴室用品的收納方式，無論什麼東西都一股腦塞到抽屜或堆在一起，但有些物品不適合一起存放，否則恐釀災難。House Digest報導，把毛巾、肥皂、乳液、電動刮鬍刀和吹風機放在同一個抽屜看似方便，但長遠來看是個嚴重的錯誤儲物方式，這些物品應該妥善分類收納，才能省錢及營造安全的居家環境。

首先是電器和液體，除非電器是防水的，否則不該和液體放在同一個抽屜裡，揚聲器和吹風機和其他電器不僅有火災風險，也可能腐蝕或損壞，液體難免會灑出來，若發生在塞滿電器和液體的浴室抽屜簡直就是災難的根源。

若喜歡在洗澡時聽音樂，建議使用防水的揚聲器，整理頭髮的各種需要插電的用品建議存放在浴室外的地點，因為隨著時間推移，水氣和水分會對電器造成傷害，如果真的要放在浴室，那千萬別和毛巾及液體一起放在抽體，可以買專門收納美髮加熱工具的防燙防水收納袋。

另外，毛巾千萬別和液體放在一起，也別放在潮濕處，因為潮濕的毛巾容易孳生黴菌和細菌，最好放在房間內乾燥的地方，例如亞麻織品櫃，如果家中沒有亞麻織品櫃或多餘的抽屜可收納，可以在浴室牆上裝置物櫃放毛巾，如此也能利用壁面空間。

精華 FAQ

  • 因為液體可能滲漏到電器上，造成短路、腐蝕或起火風險；浴室又常有水氣，長期混放更容易損壞吹風機、刮鬍刀等設備。

  • 毛巾若接觸液體或放在潮濕處，容易長期保持濕氣，進而孳生黴菌與細菌，不只影響衛生，也可能讓毛巾產生異味與變質。

  • 電器應放在浴室外或乾燥處，若一定要放浴室，應用防燙防水收納袋；毛巾則放在乾燥的亞麻櫃或牆上置物櫃分開收納。

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