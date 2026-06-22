我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／埃及等了92年奪隊史首勝 3比1逆轉紐西蘭

美伊首輪談判結束 美伊同意設立3機制

下半年3生肖大翻身 屬馬財運爆發、他事業攀高峰

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三生肖下半年運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDN...
三生肖下半年運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）

隨著2026年進入下半年，不少人也期待運勢出現轉機。根據搜狐分析指出，6月26日被視為今年重要的轉運分水嶺，許多人上半年面臨工作不順、財運受阻等情況，但在此之後運勢有望逐步回升。其中生肖馬、狗、龍被點名是下半年最有機會翻轉運勢的代表，不僅事業發展出現突破，財運表現也同步升溫，有望擺脫先前低迷狀態，迎來豐收階段。

生肖馬

生肖馬在2026年上半年受到本命年影響，工作與生活壓力相對較大，不少人面臨計畫延宕、職場阻礙或財務波動等問題，努力與成果之間也容易出現落差。不過隨著6月底後運勢逐漸回穩，先前停滯的事務有望重新啟動，職場發展也開始出現轉機。

下半年屬馬者的事業運明顯提升，無論是升遷、轉職或創業，都有機會獲得理想成果。過去累積的實力逐漸被看見，工作表現受到肯定，收入也隨之增加。除了正財穩定成長外，獎金、分紅及額外進帳機會也有所增加，財運被看好有望迎來顯著成長。

生肖狗

生肖狗向來踏實認真，做事一步一腳印，但上半年容易有付出與收穫不成比例的感受，工作上雖然相當努力，卻常與機會擦身而過，財務規畫也面臨較大壓力。不過進入下半年後，屬狗者的整體運勢有望逐步回升，貴人運尤其突出。

在人際關係改善帶動下，職場容易遇到願意提攜與協助的人，不僅能獲得更多資源，也有機會接觸重要專案與合作機會。財運方面則呈現多元發展趨勢，除了本業收入提升之外，副業、投資或額外合作也可能帶來不錯回報。隨著收入來源增加，財務狀況有望逐漸改善。

生肖龍

生肖龍具備遠見與企圖心，對未來發展抱持高度期待，但上半年容易受到外在環境影響，導致事業推進速度不如預期，部分人也可能面臨財務支出增加、規畫受阻等情況。不過進入下半年後，整體運勢將逐步走出低潮，迎來新的發展契機。

事業方面，屬龍者有望獲得重要貴人協助，無論是工作發展、創業規畫或投資布局，都能獲得有利建議與資源支持。隨著機會陸續出現，職場地位與影響力有望進一步提升。財運方面則呈現正偏財同步走強的格局，除了穩定收入之外，也有機會透過投資或合作獲得額外收益，整體財務表現明顯優於上半年。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖馬、狗、龍是2026年下半年最有機會翻轉運勢的代表。這三個生肖不只事業發展有望突破，財運表現也被看好同步升溫。

  • 屬馬者上半年受本命年影響，工作與財務壓力較大，但6月底後運勢回穩。下半年事業可望提升，升遷、轉職或創業皆可能有成果，收入也有增加機會。

  • 屬狗者下半年貴人運突出，容易得到提攜與合作機會，副業與投資也可能帶來回報。屬龍者則有貴人協助，事業、創業與投資布局都更順利，正偏財一起走強。

生肖運勢

上一則

浴室用品不能隨便收納 兩種物品放一起恐致災

延伸閱讀

端午節後3生肖財運轉旺 屬虎迎意外之財、他業績獎金入帳

端午節後3生肖財運轉旺 屬虎迎意外之財、他業績獎金入帳
5生肖近年多在默默苦熬 總算下半年翻紅運勢爆發

5生肖近年多在默默苦熬 總算下半年翻紅運勢爆發
端午節3生肖福星高照 屬兔財運旺、他有桃花甜蜜蜜

端午節3生肖福星高照 屬兔財運旺、他有桃花甜蜜蜜
水逆結束迎來轉運期 3星座下半年好運回歸

水逆結束迎來轉運期 3星座下半年好運回歸

熱門新聞

賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1萬元，專家說他的選擇是明智之舉。刮刮樂示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Adem Erkoç）

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

2026-06-18 20:25
巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

3星座最易被動搖「意志不堅」 他共感力太強奪冠

2026-06-16 22:25
腫瘤科醫師說，若家中有表面模糊混濁、破損或有裂痕的塑膠食品保鮮盒最好盡快丟棄，因持續使用恐升高罹癌風險。塑膠保鮮盒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kim Deachul ）

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

2026-06-15 19:35
財務律師和顧問指出，包括長照、金援家人等六項費用是退休人士在退休前常沒有列入離開工作後生活規劃的開銷。財務規劃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Volodymyr Hryshchenko）

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

2026-06-14 20:25
郵輪上自助餐的披薩因為保存環境和取食方式，在新鮮度和食品安全上容易令人有疑慮，建議食用專門料理台和特色餐廳的披薩比較保險。披薩示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Romain Chollet）

搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」

2026-06-20 22:25
86歲的退休老師黃育清在養老院住了20年，坦然面對老與病，趁能做能動時做開心的事。(記者胡經周／攝影)

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

2026-06-16 20:25

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看

「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視