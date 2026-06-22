下半年3生肖大翻身 屬馬財運爆發、他事業攀高峰

三生肖下半年運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project ）

隨著2026年進入下半年，不少人也期待運勢出現轉機。根據搜狐分析指出，6月26日被視為今年重要的轉運分水嶺，許多人上半年面臨工作不順、財運受阻等情況，但在此之後運勢有望逐步回升。其中生肖馬、狗、龍被點名是下半年最有機會翻轉運勢的代表，不僅事業發展出現突破，財運表現也同步升溫，有望擺脫先前低迷狀態，迎來豐收階段。

生肖馬

生肖馬在2026年上半年受到本命年影響，工作與生活壓力相對較大，不少人面臨計畫延宕、職場阻礙或財務波動等問題，努力與成果之間也容易出現落差。不過隨著6月底後運勢逐漸回穩，先前停滯的事務有望重新啟動，職場發展也開始出現轉機。

下半年屬馬者的事業運明顯提升，無論是升遷、轉職或創業，都有機會獲得理想成果。過去累積的實力逐漸被看見，工作表現受到肯定，收入也隨之增加。除了正財穩定成長外，獎金、分紅及額外進帳機會也有所增加，財運被看好有望迎來顯著成長。

生肖狗

生肖狗向來踏實認真，做事一步一腳印，但上半年容易有付出與收穫不成比例的感受，工作上雖然相當努力，卻常與機會擦身而過，財務規畫也面臨較大壓力。不過進入下半年後，屬狗者的整體運勢有望逐步回升，貴人運尤其突出。

在人際關係改善帶動下，職場容易遇到願意提攜與協助的人，不僅能獲得更多資源，也有機會接觸重要專案與合作機會。財運方面則呈現多元發展趨勢，除了本業收入提升之外，副業、投資或額外合作也可能帶來不錯回報。隨著收入來源增加，財務狀況有望逐漸改善。

生肖龍

生肖龍具備遠見與企圖心，對未來發展抱持高度期待，但上半年容易受到外在環境影響，導致事業推進速度不如預期，部分人也可能面臨財務支出增加、規畫受阻等情況。不過進入下半年後，整體運勢將逐步走出低潮，迎來新的發展契機。

事業方面，屬龍者有望獲得重要貴人協助，無論是工作發展、創業規畫或投資布局，都能獲得有利建議與資源支持。隨著機會陸續出現，職場地位與影響力有望進一步提升。財運方面則呈現正偏財同步走強的格局，除了穩定收入之外，也有機會透過投資或合作獲得額外收益，整體財務表現明顯優於上半年。