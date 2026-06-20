四輪好滑哪都可放 IKEA人氣收納推車溫暖新色登場

IKEA示意圖。

AI摘要 文章摘要整理： IKEA人氣RÅSKOG多功能推車推出紅棕新色，結合復古氛圍與實用設計，適合各種居家空間，售價親民，因而再度引發關注。

IKEA 的RÅSKOG多功能推車十分受到消費者喜愛，從廚房、家庭辦公室到嬰兒房都能使用，佔地面積小、移動方便且用途廣泛，是極受歡迎的收納方案，歷年來人氣不墜，而IKEA近期賦予推車全新樣貌，推出紅棕色版本，不僅完美契合目前的設計趨勢，也讓這個經典之作煥發新生。

Parade報導，IKEA最近推出有濃郁紅棕色的RÅSKOG推車，看起來就像是70年代的用品，質樸的色調散發溫暖的復古氣息，和近來在現代室內設計中日益流行的鐵鏽色調和焦橙（burnt-orange）色調十分類似。

多年來，RÅSKOG推車被盛讚不只是一台收納推車，家居整理者、室內設計師和忙碌的父母都對它讚不絕口，其貼心的設計贏得了高人氣，因為它幾乎可以適應任何空間，可以放入狹窄的角落和緊湊的空間，四個輪子都很滑順好推拉，可輕鬆移到任何需要額外儲物的地方，輪子也可以鎖定，避免滑動移位。

推車的網狀層架也增添其魅力，不僅能促進空氣流動，還能減少灰塵堆積，使用者也能對儲存物品一目了然，比起把東西藏在門後或塞在抽屜裡，RÅSKOG推車的開放式設計讓日常用品放置位置一目了然也很好拿取。

全新的紅棕色推車外觀令人驚豔，深沉而質樸的色調營造出懷舊美感，這股風格在居家設計中日益受到歡迎，和木質家具、復古風格的裝飾和溫暖的中性色調完美搭配，輕鬆融入各種空間。

IKEA的RÅSKOG多功能推車多年來都非常受到消費者喜愛，近期推出全新的紅棕色配色，符合近來室內設計日益流行的色調。(圖取自IKEA官網)

RÅSKOG推車售價39.99元，是IKEA最經濟實惠的收納方案之一，也完美結合了功能性和時尚感，全新的配色也讓老顧客有新的選擇，對家裡已經有RÅSKOG推車的人來說，新配色成了再買一台的理由，對那些還沒體驗過RÅSKOG推車的人來說，這是接觸實用家具和時尚的契機。