我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯赴瑞士參加美伊會談 聚焦核議題、黎巴嫩停火

退休翁遭詐17.7萬美元 銀行為何難作為？

四輪好滑哪都可放 IKEA人氣收納推車溫暖新色登場

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
IKEA示意圖。
IKEA示意圖。

AI摘要

文章摘要整理：

IKEA人氣RÅSKOG多功能推車推出紅棕新色，結合復古氛圍與實用設計，適合各種居家空間，售價親民，因而再度引發關注。

IKEA的RÅSKOG多功能推車十分受到消費者喜愛，從廚房、家庭辦公室到嬰兒房都能使用，佔地面積小、移動方便且用途廣泛，是極受歡迎的收納方案，歷年來人氣不墜，而IKEA近期賦予推車全新樣貌，推出紅棕色版本，不僅完美契合目前的設計趨勢，也讓這個經典之作煥發新生。

Parade報導，IKEA最近推出有濃郁紅棕色的RÅSKOG推車，看起來就像是70年代的用品，質樸的色調散發溫暖的復古氣息，和近來在現代室內設計中日益流行的鐵鏽色調和焦橙（burnt-orange）色調十分類似。

多年來，RÅSKOG推車被盛讚不只是一台收納推車，家居整理者、室內設計師和忙碌的父母都對它讚不絕口，其貼心的設計贏得了高人氣，因為它幾乎可以適應任何空間，可以放入狹窄的角落和緊湊的空間，四個輪子都很滑順好推拉，可輕鬆移到任何需要額外儲物的地方，輪子也可以鎖定，避免滑動移位。

推車的網狀層架也增添其魅力，不僅能促進空氣流動，還能減少灰塵堆積，使用者也能對儲存物品一目了然，比起把東西藏在門後或塞在抽屜裡，RÅSKOG推車的開放式設計讓日常用品放置位置一目了然也很好拿取。

全新的紅棕色推車外觀令人驚豔，深沉而質樸的色調營造出懷舊美感，這股風格在居家設計中日益受到歡迎，和木質家具、復古風格的裝飾和溫暖的中性色調完美搭配，輕鬆融入各種空間。

IKEA的RÅSKOG多功能推車多年來都非常受到消費者喜愛，近期推出全新的紅棕色...
IKEA的RÅSKOG多功能推車多年來都非常受到消費者喜愛，近期推出全新的紅棕色配色，符合近來室內設計日益流行的色調。(圖取自IKEA官網)

RÅSKOG推車售價39.99元，是IKEA最經濟實惠的收納方案之一，也完美結合了功能性和時尚感，全新的配色也讓老顧客有新的選擇，對家裡已經有RÅSKOG推車的人來說，新配色成了再買一台的理由，對那些還沒體驗過RÅSKOG推車的人來說，這是接觸實用家具和時尚的契機。

精華 FAQ

  • IKEA為RÅSKOG多功能推車推出紅棕色版本，色調濃郁溫暖，帶有70年代復古感，也很符合近年流行的鐵鏽色與焦橙色系。

  • 它體積小、可靈活移動，能放進狹窄角落，適用廚房、家庭辦公室與嬰兒房等空間，兼具收納彈性與日常使用便利。

  • RÅSKOG採用網狀層架，方便通風、減少積灰，也能清楚看見內容物；四個輪子滑順且可鎖定，移動與固定都很方便。

IKEA

上一則

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

延伸閱讀

薑汁汽水是搭飛機時的最佳飲品選擇 科學原理揭密

薑汁汽水是搭飛機時的最佳飲品選擇 科學原理揭密
好市多真的比較省？沃爾瑪在這8方面更勝一籌

好市多真的比較省？沃爾瑪在這8方面更勝一籌
收納必學「車庫分5區」整理法 海外華人反曝現實難處

收納必學「車庫分5區」整理法 海外華人反曝現實難處
不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

熱門新聞

賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1萬元，專家說他的選擇是明智之舉。刮刮樂示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Adem Erkoç）

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

2026-06-18 20:25
巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

3星座最易被動搖「意志不堅」 他共感力太強奪冠

2026-06-16 22:25
腫瘤科醫師說，若家中有表面模糊混濁、破損或有裂痕的塑膠食品保鮮盒最好盡快丟棄，因持續使用恐升高罹癌風險。塑膠保鮮盒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kim Deachul ）

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

2026-06-15 19:35
財務律師和顧問指出，包括長照、金援家人等六項費用是退休人士在退休前常沒有列入離開工作後生活規劃的開銷。財務規劃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Volodymyr Hryshchenko）

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

2026-06-14 20:25
86歲的退休老師黃育清在養老院住了20年，坦然面對老與病，趁能做能動時做開心的事。(記者胡經周／攝影)

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

2026-06-16 20:25
職場中總有一些人看似低調，不愛參與辦公室政治，也很少捲入派系之爭，但到了關鍵時刻，卻往往成為主管最信任的人選。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

職場最受主管信任3生肖 屬兔不站隊反升主管、他靠實力成關鍵人物

2026-06-12 23:20

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用