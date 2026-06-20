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搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」

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郵輪上自助餐的披薩因為保存環境和取食方式，在新鮮度和食品安全上容易令人有疑慮，建...
郵輪上自助餐的披薩因為保存環境和取食方式，在新鮮度和食品安全上容易令人有疑慮，建議食用專門料理台和特色餐廳的披薩比較保險。披薩示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Romain Chollet）

對美食愛好者來說，郵輪旅行簡直是一場美食盛宴，從有多道菜正餐的餐廳、特色餐廳到最受歡迎的自助餐，在船上絕對不會餓著，但這不代表在船上就能恣意大吃，有些食物隱藏食安疑慮，例如自助餐的披薩就可能因為放置的環境和取食方式，在新鮮度和食品安全上令人有疑慮，建議搭郵輪時若要吃披薩，可以到特色餐廳或叫客房服務。

Mashed報導，和許多自助餐廳一樣，郵輪上的披薩通常用保溫燈保溫，由於保溫燈會持續散發熱能，時間久了披薩會越變越乾，餅皮、起司和醬汁的水分都會流失，讓披薩口感變差。

即使很多人取食披薩，披薩消耗很快，不會在保溫燈下待太久也有其他疑慮，有些乘客可能會直接用手取食，過程中就可能碰到其他披薩或盛裝的盤子，若有用夾子取食，也不知道每位乘客的手是否乾淨，諾羅病毒等疾病周期性的爆發，表示最糟的情況不是不可能發生。

此外，若沒有遵守嚴格的食安規定，細菌可能會快速大量繁殖，食物應保持在華氏140度以上的環境，才能避免披薩進入食品藥物管理局所稱的溫度危險區（temperature danger zone），也就是華氏40度至140度之間，細菌在此區間繁殖非常迅速，但華氏140度以上對很多自助餐使用的燈泡保溫燈來說是一大挑戰。

對那些真的很想在郵輪上吃披薩的人來說，還有其他更好的披薩來源，有些郵輪有專門的披薩料理台、特色餐廳，也可以叫客房服務，透過這些方式可以獲得更新鮮的披薩，這些餐廳的食物周轉率較高，食物也不會和那麼多乘客接觸。

除了披薩，還有一些其他郵輪上的食物也要格外注意，例如炒蛋在保溫燈下也容易變乾，未煮熟的雞蛋也可能是細菌的溫床，在比較好的情況下，炒蛋可能是以還原蛋粉沖泡的，而非新鮮雞蛋。放在桌上的調味品是另一個警戒區，很多常見的醬料如番茄醬和芥末醬應冷藏，放在桌上的調味品沒人知道已經在室溫下待多久了，因此要特別小心。

精華 FAQ

  • 因為披薩常放在保溫燈下，時間久了容易失去水分、口感變差；若多人直接取食，也可能增加交叉污染與食安疑慮。

  • 風險包括手部接觸造成污染、夾具或盤子被多人碰觸，以及食物未維持在安全溫度，讓細菌或病毒更容易繁殖傳播。

  • 炒蛋可能因保溫而變乾，未熟蛋也有細菌風險；桌上醬料若未冷藏、長時間置於室溫，也容易成為另一個衛生警戒區。

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