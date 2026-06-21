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眼光太高？最難追3星座出爐 他擇偶根本像職場面試

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三星座被認為「最難追」，擇偶條件嚴格。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels...
三星座被認為「最難追」，擇偶條件嚴格。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Katerina Holmes ）

有些人明明條件不錯、追求者不少，卻始終維持單身狀態，原因往往不是沒人追，而是標準太高。根據搜狐分析，在十二星座當中，處女座、天蠍座與摩羯座被認為是最重視擇偶條件的代表。他們對感情有明確期待，不論是生活習慣、價值觀或未來規畫，都有一套自己的評估標準，因此經常給人「不好追」的印象。

第三名：處女座

處女座向來以追求完美聞名，這樣的特質也反映在感情選擇上。對於另一半的要求不僅停留在外在條件，更重視生活細節與相處品質。從談吐、生活習慣到處事態度，往往都在他們的觀察範圍內。

由於對感情抱持高度期待，處女座希望找到各方面都相對契合的對象，因此在交往前通常會花不少時間觀察與評估。雖然這樣的謹慎態度容易讓人覺得標準過高，但對他們而言，這只是希望未來的感情能夠更加穩定長久。若想獲得處女座青睞，展現成熟穩重與注重細節的一面，往往能留下不錯印象。

第二名：天蠍座

天蠍座的擇偶標準與一般人不同，他們未必特別在意外在條件或物質基礎，反而更重視心靈層面的契合度。對天蠍座而言，一段感情若缺乏深層交流與信任，再好的條件也難以打動他們。

因此，許多天蠍座寧可維持單身，也不願意勉強開始一段沒有感覺的關係。他們重視真誠與忠誠，希望找到能理解自己想法與情緒的人。也因為標準建立在內在連結上，符合條件的人並不多，讓天蠍座成為公認難以追求的星座之一。

第一名：摩羯座

被認為最難追的星座則是摩羯座。摩羯座看待感情相當務實，尋找的不只是戀愛對象，更是能夠一起規畫未來的人生夥伴。因此在選擇另一半時，往往會從價值觀、工作發展、生活習慣甚至未來目標等多個層面進行評估。

不少人形容摩羯座的擇偶過程就像面試，因為他們對未來有明確藍圖，希望找到能夠共同成長、彼此扶持的對象。雖然高標準讓人感覺不易接近，但一旦認定對方，摩羯座通常會展現高度責任感與穩定性，成為值得信賴的伴侶。

精華 FAQ

  • 因為他們都對感情有明確標準，不只看外在條件，也重視生活習慣、價值觀、信任感與未來規畫，因此常讓追求者覺得門檻很高。

  • 處女座特別在意細節與相處品質，會觀察談吐、生活習慣與處事態度，希望對方成熟穩重、各方面契合，才願意認真投入關係。

  • 因為摩羯座看待感情很務實，會從價值觀、工作發展、生活習慣到未來目標全面評估，希望找到能一起成長、彼此扶持的人。

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