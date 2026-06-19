夏至3星座職場運升溫 摩羯要敢拿機會、他的轉機藏在瑣事中

三星座在夏至前後職場運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Henri Mathieu-Saint-Laurent）

隨著夏至將至，不少人也開始關注職場發展是否出現新契機。根據搜狐分析指出，夏至前後至7月初期間，部分星座的工作運勢將逐漸轉強，尤其摩羯座、雙子座與天秤座最容易在職場上獲得貴人協助。雖然好運並非以突如其來的方式降臨，但透過人際互動、工作表現與團隊合作，將有機會迎來新的發展機會，讓事業進展更加順利。

摩羯座

摩羯座向來做事謹慎，習慣在行動前做好周全規畫，因此有時容易低估自己的能力與成果。不過在6月下旬至7月初這段期間，屬於摩羯座的職場能見度將明顯提升，過去默默累積的努力開始受到主管與同事關注。

近期工作上看似平常的任務，背後可能隱藏重要評估機會，因此摩羯座不妨更加積極展現專業能力。貴人運同步升溫，有機會獲得主管提攜或重要人士賞識，為未來升遷與發展鋪路。命理專欄也提醒，摩羯座應避免過度自我懷疑，以免在關鍵時刻錯失展現實力的機會。

雙子座

雙子座近期可能被繁瑣工作、例行會議與重複溝通事項消耗不少耐心，但看似平淡的日常，反而暗藏轉機。夏至前後，雙子座的貴人運容易出現在跨部門合作、內部分享或一般會議場合當中。

由於近期個人表現與發言更容易被他人注意，許多無意間展現出的專業能力，都可能成為獲得肯定的重要契機。工作上原本卡關的專案也有望逐漸找到突破口，部分人可能收到主管或合作夥伴的正面回饋。命理專欄建議，雙子座近期在人際互動與工作溝通上應更加謹慎，避免因一時玩笑或表達不清造成誤解。

天秤座

天秤座近期在人際關係方面展現優勢，職場中容易遇到願意提供協助的貴人。這類支持未必來自特別親近的人，反而可能是平時互動普通的同事或合作夥伴，在關鍵時刻給予實質幫助。

夏至前後兩到三週內，這股助力將更加明顯，不僅有助於工作推進，也能減輕不少壓力。不過命理專欄指出，天秤座近期最大的挑戰在於同時兼顧過多事情，容易導致精力分散。若能專注完成手邊重要任務，並妥善安排工作優先順序，將更有機會把握接下來出現的新機會與新選擇。