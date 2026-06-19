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「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿演技被讚、網仍嫌古偶套路

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「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿被讚演技翻身、網仍嫌古偶套路再現

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由白鹿、丞磊主演的古裝權謀劇「莫離」以驚人速度衝出重圍，不僅平台熱度持續攀升，更...
由白鹿、丞磊主演的古裝權謀劇「莫離」以驚人速度衝出重圍，不僅平台熱度持續攀升，更刷新多項收視與招商紀錄，被不少觀眾視為2026年暑期檔首部現象級爆款作品。(取材自豆瓣)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白鹿丞磊主演的莫離開播即衝高熱度，成為暑期檔古裝劇焦點。
  • 重點二：劇集以雙強權謀和復仇主線吸睛，但改編幅度大引發原著粉不滿。
  • 重點三：白鹿演技獲部分觀眾肯定，然而濾鏡造型與套路化仍遭批評。

2026暑期檔古裝劇競爭激烈，由白鹿、丞磊主演的權謀古裝劇「莫離」自6月9日開播後迅速衝上話題中心。該劇不僅開播前三天平台熱度突破27000大關，刷新年度古裝劇紀錄，微博話題與短影音平台討論度也持續攀升，被不少觀眾視為今年暑期檔首部現象級爆款。不過在亮眼數據背後，劇情改編、人物設定與整體製作品質也引發不少爭議，呈現明顯兩極化評價。

根據搜狐報導指出，「莫離」改編自鳳輕小說「盛世嫡妃」，由「三生三世十里桃花」導演林玉芬執導，故事講述尚書府嫡女葉璃（白鹿飾）為追查滅門真相，被迫嫁給身有殘疾的定王墨修堯（丞磊飾），兩人在朝堂權謀與家族恩怨中逐漸建立信任，攜手復仇的故事。

支持者認為，「莫離」最大的亮點在於跳脫傳統古偶劇「傻白甜女主＋霸道王爺」模式，以雙強主角和權謀線作為核心。劇中葉璃兼具柔弱與果決，墨修堯則以病弱王爺形象掩飾真實實力，兩人在新婚後的試探與博弈被網友形容為「古代版史密斯夫婦」。此外，劇中結合皇子奪嫡、家族冤案與朝堂鬥爭等元素，讓不少觀眾認為節奏緊湊且資訊量充足，具有久違的長劇質感。

白鹿的演出同樣成為討論焦點。在新劇播出前，她曾因綜藝相關爭議陷入輿論風波，但隨著「莫離」熱播，不少觀眾認為她成功詮釋葉璃隱忍、堅毅與復仇執念並存的複雜性格，哭戲與情緒轉折表現獲得不少肯定，甚至有粉絲直言是近年代表角色之一。

隨著「莫離」熱播，不少觀眾認為白鹿成功詮釋葉璃隱忍、堅毅與復仇執念並存的複雜性格...
隨著「莫離」熱播，不少觀眾認為白鹿成功詮釋葉璃隱忍、堅毅與復仇執念並存的複雜性格，哭戲與情緒轉折表現獲得不少肯定。(取材自豆瓣)

不過另一方面，「莫離」也面臨不少負面聲浪。部分原著粉認為劇版與小說差異過大，除了角色名字保留外，許多重要背景與人物設定都遭到改動。原著中具備強大家族後盾的葉璃，被改編為背負滅門血仇的復仇女主；男主角墨修堯則被批評少了原作中的沉穩與智謀，轉而強化情緒化與感情戲比重，讓部分書迷難以接受。

此外，也有觀眾認為劇情仍未脫離近年古偶劇常見套路，包含先婚後愛、身世之謎、復仇成長等元素都似曾相識。視覺呈現方面，部分網友批評濾鏡與銳化效果過重，造型設計缺乏新意，甚至與白鹿過往主演的「長月燼明」、「臨江仙」等作品風格相近，出現審美疲勞問題。

戲外方面，「莫離」播出期間還爆出編劇爭議。前編劇蒙淇淇公開發文質疑劇本遭更換，引發外界討論；現任編劇與製作方則出面否認相關說法，雙方隔空交鋒，也讓劇集話題持續延燒。

整體而言，「莫離」無疑是近期討論度最高的陸劇之一。支持者認為該劇憑藉權謀布局、角色塑造與演員表現成功吸引觀眾；批評者則認為劇情仍難擺脫古偶公式化框架。隨著劇情持續播出，「莫離」究竟能否從熱度爆款進一步成為口碑代表作，仍有待後續市場與觀眾檢驗。

精華 FAQ

  • 主要因平台熱度快速突破27000，刷新年度古裝劇紀錄，加上微博與短影音討論持續升溫，雙強權謀設定也讓它被視為暑期檔首部現象級作品。

  • 爭議集中在改編幅度過大，葉璃與墨修堯的人設、背景和性格都被調整；同時不少人認為劇情仍是先婚後愛、復仇成長等古偶老套路。

  • 白鹿因詮釋葉璃的隱忍與復仇情緒獲得肯定，被視為演技翻身代表，但劇播期間又爆出編劇更換爭議，讓作品熱度與口碑持續拉扯。

白鹿

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