華盛頓DC獲封最宜居城市 當地華人大讚：乾淨安全、免費博物館多

網友分享華盛頓DC宜居的優點。示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友考察多城後認為華盛頓DC最宜居，兼具都市機能與歷史氛圍。

網友考察多城後認為華盛頓DC最宜居，兼具都市機能與歷史氛圍。 重點二： DC街道整潔、地鐵安全、交通便利，還有大量免費博物館與多元美食。

DC街道整潔、地鐵安全、交通便利，還有大量免費博物館與多元美食。 重點三：雖有種族距離感、夏季炎熱與娛樂選項有限等缺點，仍受不少華人青睞。

美國哪座城市最適合長期居住，一直是海外華人 熱烈討論的話題。近日一名小紅書網友「天選幸運勝利聖體」分享自己考察紐約、北卡 羅來納州與加州爾灣後的心得，直言華盛頓DC(哥倫比亞特區)是目前最喜歡的美國城市，從城市景觀、交通便利性到生活氛圍都深得其心，引發超過百則留言討論，不少曾在當地生活的網友也分享自身經驗，掀起一波「華盛頓DC宜居度」話題。

該網友表示，自己近期正在尋找適合長期定居的城市，已先後考察紐約、北卡及爾灣，但認為紐約較為髒亂擁擠，北卡環境雖然舒適卻過於鄉村化，爾灣則因華人社區氛圍不符合個人喜好而被排除。相較之下，華盛頓DC兼具都市機能與歷史氛圍，因此成為目前最滿意的選擇。

在優點方面，該網友認為華盛頓街道整潔、建築風格偏向歐洲城市，既沒有紐約和芝加哥常見的高樓林立，也不像部分郊區城市過於冷清。此外，當地地鐵環境乾淨、安全性較高，即使夜間活動也相對安心。交通方面則擁有完善的大眾運輸系統，加上機場與交通樞紐密集，出遊與通勤都相當方便。

美食也是吸引他的重要因素之一。他表示，華盛頓DC是目前考察過城市中飲食表現最佳的地方，不僅各國料理選擇豐富，價格也在可接受範圍內。留言區也有當地居民補充，DC擁有大量免費博物館與展覽空間，秘魯菜、中東菜、非洲菜等國際料理十分多元，與其他美國城市相比別具特色。

此外，不少網友認同華盛頓適合家庭生活。有定居當地的網友表示，DC街道整潔、治安穩定，人文素質普遍不錯，加上教育資源豐富，因此相當適合養育孩子。不過也有人認為，華盛頓規模不大，長期居住後娛樂選項有限，生活步調相對單調。

文章中也提到部分缺點。發文網友認為，華盛頓存在較難察覺的種族隔閡，身為亞洲族裔時常感受到距離感，且當地職場與社會資源似乎更偏向傳統主流族群。此外，夏季氣溫偏高，經常達到30度以上，也是令他較難適應的地方。

留言區則延伸出更多討論。有曾從巴黎搬到華盛頓的網友指出，DC之所以擁有濃厚歐洲風格，是因為城市規畫出自法國建築師之手，加上當地法規限制建築高度，因此較少出現高樓大廈。另有網友分享，華盛頓聚集大量國際組織與各國使館，使城市整體氛圍與美國其他地區有所不同。除了華盛頓外，發文網友也表示接下來計畫考察西雅圖、聖地牙哥與矽谷等城市，希望進一步比較不同地區的生活環境。