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我的姿勢歪掉了嗎？醫師分享簡單測試「靠牆一站就知道」

我的姿勢歪掉了嗎？醫師分享簡單測試「靠牆一站就知道」

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現代人常低頭駝背看手機或電腦，醫師建議透過簡單的靠牆測試改善姿勢。示意圖，非新聞...
現代人常低頭駝背看手機或電腦，醫師建議透過簡單的靠牆測試改善姿勢。示意圖，非新聞當事者。（取材自[email protected]

許多人經常使用筆記型電腦、手機和平板，每周長時間低頭或駝背看螢幕，久而久之會引發各種健康問題，例如頸部痠痛、背部肌肉負擔加重，和其他問題。如果肌肉無力或習慣駝背，會更難維持良好姿勢，有些人可能也不清楚什麼才是理想姿勢，醫師表示，透過簡單的「靠牆站立」測試就能立刻知道問題所在。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，路易斯維爾大學（University of Louisville）醫療中心的腦與脊椎研究所神經創傷科主任希格（Emily Sieg）說，靠牆站立基本上是一種姿勢評估，進行測試時，站立讓臀部、肩胛骨和頭部緊貼牆面，雙腳應與牆面保持幾英寸的距離，此姿勢下身體應該是挺直狀態。想要檢查自己的姿勢是否正確，將手滑入腰部後方；腰部與牆壁之間的空隙不應過大或過於狹窄，正常腰部曲線下，手應該只能勉強塞入空隙，此時就是理想姿勢。

維吉尼亞聯邦大學醫療中心的骨科醫師古德洛（Brett Goodloe）說，當今社會很多人習慣低頭盯著手機，或是彎腰蹲著看手機，確實會影響姿勢，在年輕成人和青少年族群，這一問題更普遍。保持良好姿勢是讓身體保持最佳狀態的關鍵，而且對增強體能和延長壽命也很重要。

希格說，頭部處於前傾位置時，會對脊椎造成更大的壓力，迫使上頸部需要更努力將頭部維持在應有的位置，最終會遇到兩個問題，首先是發展成慢性肌肉疼痛、緊繃和不適，駝背時橫膈膜也無法充分擴張，所以呼吸會變淺，另外因為腸道蠕動較不順暢，消化功能也會下降。

希格說，如果長時間彎腰駝背，身體就很難矯正姿勢，可能會變成「固定性脊椎後凸」（fixed kyphosis），很多人見過有些長者總是低頭走路，無法把頭抬起，通常是長年姿勢不良，導致身體再也無法完全挺直。

希格說，如果剛開始進行靠牆測試，卻覺得維持理想姿勢不舒服，或感覺挺直身體站立很困難，可以每天幾次走到牆邊，練習靠牆姿勢，再次提醒自己正確的姿勢。古德洛說，有些姿勢不良的人，會在手機上設定計時器，計時器響起時，檢查自己當下的姿勢；如果姿勢不正確，就重新調整，改成正確姿勢坐好。

兩位醫師都表示，試著整天保持這種挺直姿勢，如果很難做到，建議諮詢物理治療師。古德洛說，物理治療師十分瞭解人體，能協助改善這類簡單動作。西格表示，一些小調整也有幫助，像是確保電腦螢幕與視線平齊，並選擇能提供良好支撐的辦公椅。

古德洛表示，積極運動也很有幫助，可以鍛鍊肌力與穩定度，進一步維持良好姿勢。正確姿勢需要強壯和活躍的核心肌群；如果身體不習慣保持直立姿勢，這些肌肉很可能相當無力。

希格表示，保持良好的姿勢，或改善姿勢非常重要，長期姿勢不良會引發慢性疼痛，加速椎間盤退化，最終可能要找脊椎外科醫師協助。透過快速、簡單的靠牆測試，可以定期檢查自己的姿勢，避免日後出現疼痛或活動度受限的問題。

精華 FAQ

  • 站立時讓臀部、肩胛骨和頭部貼牆，雙腳離牆幾英寸，再把手伸進腰後空隙；若只能勉強塞入，通常代表腰椎曲線較接近理想姿勢。

  • 頭部前傾會增加脊椎壓力，讓上頸部更費力支撐，容易引發慢性肌肉疼痛、緊繃與不適；同時也可能讓呼吸變淺、消化蠕動下降。

  • 可先每天多次練習靠牆站姿，並用手機提醒自己檢查姿勢；同時調整螢幕高度、選擇支撐性好的椅子，必要時諮詢物理治療師。

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