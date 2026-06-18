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87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

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賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1...
賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1萬元，專家說他的選擇是明智之舉。刮刮樂示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Adem Erkoç）

AI摘要

文章摘要整理：

賓州87歲退休卡車司機刮中160萬元，卻選擇每月領1萬元的終身年金；專家認為此舉兼顧保證給付與稅負，反比一次領更划算。

賓州一位87歲的男子最近幸運刮中160萬元的刮刮樂頭獎，但出人意料的是他沒有選擇一次抱回超過百萬，而是終身一個月領取1萬元的獎金，考量到男子的剩餘壽命可能為十幾年，很多人都覺得他的選擇很笨，但其實專家說他的選擇才是明智之舉，因為有保證支付額制度，且若一次領取，需要繳納的稅額可能非常昂貴。

Moneywise引述Berks Weekly報導，賓州柏克郡（Berks County）的貝尼（Alfred Behney）已經退休，過去是一名卡車司機，他很喜歡逛當地的農產品攤販，常在採買時順手買張刮刮樂，5月27日他在Star Gas & Diesel的例行消費讓他獲得大驚喜，也改變了他的一生。

貝尼說，他買刮刮樂好幾年了，特別是開卡車時，他那天買完後給店員掃描，掃完後他和店員站在那兩人面面相覷，完全不敢相信眼前看到的一切，他起初還以為哪裡出錯了。貝尼後來收到一張紀念性支票，他選擇餘生每個月領取1萬元獎金，這個數字是扣除預扣稅後的金額，而不是一次抱回160萬元的獎金。

貝尼的選擇看似不聰明，但其實並非如此。就像許多提供終身支付的樂透一樣，該遊戲也包含最低保證獎金。

賓夕法尼亞彩券（Pennsylvania Lottery）的新聞秘書斯沃普（Ewa Swope）說，若中獎者在領取獎金前去世，受益人或經中獎者確認的受益人將能領取保證支付額剩餘的金額。斯沃普說，根據官方的遊戲規則，獎金將支付至得獎者過世，前25年的支付是有保障的，選擇年金選項的中獎者在領取任何保證支付額前去世，剩餘的支付額將分配給指定的受益人。

若不考慮年齡，以年金的方式領取是更好的選擇嗎？瓦特會計師事務所（Watter CPA）資深稅務經理馮博德曼（Achim von Bodman）說，很多人會建議一次領取並將獎金用於投資，但當獎金金額這麼大的時候，稅務規則則有所不同。

馮博德曼說，當中獎人一個月領1萬元時，將產生12萬元的年收入，讓納稅人處於中間稅率級距，但若一次領取，將把納稅人推到聯邦稅的最高稅率級距，該區間的所得稅率是37%，此外還要繳州所得稅。

因此基於這些原因，馮博德曼認為以年金的方式領取在財務上是更聰明的選擇，比起一次全領，不僅更安全也更省錢。

不過，納稅並非唯一要考量的因素，個人理財目標、投資經驗和規劃大額獎金的能力也該納入考量，諮詢包括會技師和律師等財務專家，可以協助做出正確選擇。

精華 FAQ

  • 因為他選擇每月領1萬元的終身給付，扣稅後仍有固定收入，且該彩券具最低保證支付額，若提前過世，受益人也能領剩餘款項。

  • 稅務專家指出，一次領取會把所得推進聯邦最高37%稅率級距，還要加計州稅；相較之下，年金分期領取可降低稅負，也更有保障。

  • 除了稅負，還要考量個人理財目標、投資經驗，以及規劃大額獎金的能力；必要時應諮詢會計師與律師等專家，避免做出不適合自己的決定。

賓州 退休

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