世界盃／凱恩成英格蘭進球王 這紀錄並肩貝克漢

32歲凱恩成為英格蘭隊史第二位在3屆世界盃都有進球紀錄的球員。(路透)

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）第三度出征世界盃 ，今天首戰碰強敵克羅埃西亞就「梅開二度」，除率隊以4：2踢下首勝，個人世界盃進球數累積到第10顆，已經追平前輩李納克（Gary Lineker）1986年到1990年紀錄，再一球就能獨居隊史世界盃進球王。

32歲的凱恩也加入英格蘭傳奇人物貝克漢 （David Beckham），成為隊史第二位在3屆世界盃都有進球紀錄的球員。

2018年俄羅斯世界盃，凱恩處女秀就攻進6球，獲得金靴獎榮耀；上屆卡達世界盃，凱恩再累積2顆進球，本屆更是首場比賽就大有斬獲，上半場先靠罰球攻進英格蘭本屆第一球，第42分鐘再頭錘破網，讓世界盃累積進球數達到兩位數。

L組領銜的英格蘭首戰就碰分組排名最近的格子軍團，漂亮過頭關後將在24日碰迦納，28日分組最終戰碰巴拿馬，凱恩只要再進一球就能再寫英格蘭紀錄。